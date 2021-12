Jubilé de platine de la reine : la capitale des îles Falkland veut être la première ville du Royaume-Uni à l’étranger | Royale | Des nouvelles

L’Argentine pourrait bientôt avoir une ville britannique approuvée par la reine elle-même comme proche voisine. Les îles Falkland, un territoire britannique d’outre-mer, sont sur le point de demander que sa capitale, Stanley, devienne la première ville britannique au sens large.

Selon la tradition, le jubilé de la reine voit généralement plusieurs villes soumissionner pour le statut de ville.

En 2022, pour le jubilé de platine de la reine, les villes des territoires britanniques d’outre-mer et des dépendances de la Couronne seront éligibles, c’est pourquoi Stanley a déjà annoncé sa course.

La capitale des îles Falkland sera en compétition avec Gibraltar et George Town aux îles Caïmans.

Suite aux recommandations des représentants du gouvernement, la reine prendra sa décision et approuvera un gagnant.

L’honorable Leona Roberts, qui représente Stanley à l’Assemblée législative des îles Falkland, a déclaré dans un communiqué: « Nous avons toujours eu des liens très forts avec la famille royale, dont les visites sont toujours bien reçues. »

Le prince William avait déjà été déployé aux Malouines en 2012 avec la RAF en tant que pilote d’hélicoptère.

Le regretté prince Philip a également visité l’archipel en 1957 à bord du Royal Yacht Britannia.

Mme Roberts a ajouté : « C’est quelque chose dont nous voulions vraiment faire partie.

« Ce serait un immense privilège d’obtenir le statut de ville, même si nous savons qu’il y a beaucoup de concurrence et que nous gérons les attentes.

« Notre population est d’environ 2 500 habitants, donc en termes de villes, nous serions l’une des plus petites. Mais tout le monde ici est absolument derrière la candidature. Nous sommes très fiers de notre pays et de Stanley.

Steve Barclay, ministre du Cabinet Office et chancelier du duché de Lancaster, dont le département organise le concours, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est une célébration des communautés riches et diverses qui composent non seulement le Royaume-Uni mais aussi nos amis plus loin dans les Malouines, Gibraltar et les îles Caïmans.

« Il est normal que, alors que nous envisageons de célébrer les 70 ans de règne de Sa Majesté la Reine, nous étendions la compétition pour inclure les parties du monde qui la tiennent aussi si chèrement.

« Le statut de ville n’est pas seulement une question de fierté locale.

« Cela peut offrir de réels avantages de mise à niveau pour les entreprises et la région, comme le montre le nombre élevé d’applications.

« Un bon courage à tous ceux qui ont postulé. »