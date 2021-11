Jubilé de platine de la reine : les conceptions du nouveau 50p révélées par Royal Mint

Un design spécial a été conçu pour marquer l’anniversaire de la reine (Photo: PA)

Le jubilé de platine de la reine sera célébré l’année prochaine avec une nouvelle pièce de cinquante pence.

Des conceptions ont été révélées pour la queue du 50p pour marquer le fait qu’il reste 70 jours avant l’anniversaire majeur.

La pièce portera le numéro 70, représentant le nombre d’années de règne de la reine en 2022.

L’écusson et les dates de Sa Majesté sont encadrés dans le zéro au cœur du dessin.

La monarque elle-même a approuvé l’apparence de la pièce et c’est la première fois qu’un événement royal est célébré avec un nouveau 50p.

Clare Maclennan, directrice divisionnaire des pièces commémoratives, a déclaré: » La Monnaie royale a une fière histoire de pièces frappantes pour les monarques britanniques et 2022 voit l’une des plus grandes célébrations de Sa Majesté la Reine avec le prochain jubilé de platine.

« Marchant 70 jours avant l’anniversaire de l’accession de la reine au trône, la Monnaie royale est ravie de révéler le design commémoratif Platinum Jubilee 50p avant son lancement au cours de la nouvelle année.

« En reconnaissance de cette occasion historique, c’est la première fois qu’une étape royale est commémorée sur une pièce de 50 pence et c’est une célébration appropriée pour le monarque britannique régnant le plus longtemps. »

C’est la première fois qu’un événement royal est commémoré avec un nouveau 50p (Photo: PA)

La Monnaie royale a marqué toutes les étapes importantes de la reine, y compris ses jubilés d’argent, d’or et de diamant, avec des pièces commémoratives.

La pièce est la première à être révélée dans le cadre de l’une des plus grandes collections jamais réalisées par la Monnaie royale pour célébrer l’occasion historique.

Il comprendra également une couronne commémorative de 5 £.

Les collectionneurs souhaitant obtenir l’un des nouveaux 50ps peuvent désormais faire part de leur intérêt à la Monnaie royale.

