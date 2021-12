Jubilé d’or des relations Inde-Bangladesh : le président Kovind à Dhaka ; Invité d’honneur aux célébrations du 50e Jour de la Victoire

Au cours de sa visite du 15 au 17 décembre, le président Kovind participera aux célébrations du Jour de la Victoire marquant les cinquante ans depuis que le Bangladesh a formé une nation séparée en battant le Pakistan.

Lors de sa première visite à l’étranger depuis que la pandémie a frappé début 2020, le président Ram Nath Kovind est arrivé mercredi au Bangladesh.

Au cours de sa visite du 15 au 17 décembre, le président Kovind participera aux célébrations du Jour de la Victoire marquant les cinquante ans depuis que le Bangladesh a formé une nation séparée en battant le Pakistan.

Informant les médias avant la visite, le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Shringla, a déclaré que l’invitation pour le jubilé d’or de l’indépendance du Bangladesh avait été adressée par le président bangladais Mohd Abdul Hamid au président Kovind.

Le président qui est le seul dignitaire étranger à l’événement est accompagné de sa femme et de sa fille ainsi que du ministre Subhas Sarkar et du député Rajdeep Roy.

« C’est d’une grande importance historique et cela marque également cinquante ans d’établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Et d’ajouter : « Le Bangladesh est le pilier de notre politique du ‘voisinage d’abord’ et recoupe notre politique ‘Act East’.

Horaire à Dacca

Jour 1

Avant de se rendre au Mémorial national des martyrs à Sarvar, le président Kovind a été accueilli par le président du Bangladesh Hamid à l’aéroport international Hazrat Shahjalal.

Plus tard, pour rendre hommage à Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, il a visité le Bangabandhu Memorial Museum sur Dhanmondi Road 32.

Le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina l’a rendu visite dans un hôtel et dans la soirée, il rencontrera le président Hamid au Bangabhaban.

Jour 2

Jeudi (16 décembre 2021), le président Kovind atteindra le terrain de parade national. Il est l’invité d’honneur d’un événement spécial organisé pour commémorer le 50e jour de la victoire du Bangladesh. Toujours au programme de la visite, selon le ministre des Affaires étrangères, le président devrait participer à une autre cérémonie sur la place sud du Parlement national.

Jour 3

Vendredi, avant de retourner en Inde, il inaugurera et inspectera la section récemment rénovée du « Kali Mondir » à Ramna à Dhaka.

Et devrait échanger des vues avec les membres du comité compétent du temple.

Les États-Unis excluent le Bangladesh du Sommet pour la démocratie

Récemment, les États-Unis ont tenu le Bangladesh à l’écart du sommet en raison d’allégations d’atteintes aux droits humains à grande échelle ; il a imposé des sanctions à sept responsables actuels et anciens du bataillon d’action rapide (RAB) du Bangladesh.

Répondant à une question relative à ces deux développements, le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla a déclaré : « Nous ne commentons normalement pas les relations avec les pays tiers et l’accent est mis sur les relations bilatérales ».

Le Bangladesh considère l’Inde comme un véritable ami

Selon le ministre des Affaires étrangères AK Abdul Momen du Bangladesh, « les relations entre les deux pays ne se limitent pas aux frontières ».

Le soutien indéfectible de l’Inde à la guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971 a jeté les bases des relations entre les deux pays.

Le Bangladesh recevra un char T-55 et un avion de chasse Mig-29 utilisés pendant la guerre de libération. Ceux-ci seront remis par le président Kovind à son homologue le président Hamid et seront présentés au Musée national de là-bas.

Une délégation d’anciens combattants indiens ayant combattu pendant la guerre de libération accompagne également le président.

Le Bangladesh est le plus grand bénéficiaire des vaccins COVID-19

Selon le ministre des Affaires étrangères, le pays voisin a reçu 2 crore 18 doses de vaccins Made in India. Parmi ceux-ci, alors que 33 lakh ont été offerts, 1,5 crores ont été étendus sur une base commerciale et 35 lakh sous l’installation COVAX.

L’Inde a effectué récemment d’importantes livraisons au Bangladesh après la reprise des exportations de vaccins, jouant ainsi un rôle essentiel dans la lutte contre le COVID-19.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.