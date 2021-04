Judaïsme, sexualité et comédie grinçante se déchaînent chez Shiva Baby ⋆ .

Il y a beaucoup de comédie et de pathétique à exploiter depuis le début de la vingtaine. C’est une période chargée d’exploration et de compréhension, car vous êtes obligé de lutter non seulement avec qui vous êtes, mais aussi avec ce que vous voulez être en tant qu’adulte nouvellement créé. C’est une période remplie de faiblesses sexuelles, d’erreurs et d’indulgence envers soi-même. En même temps, vos parents et les autres «vrais» adultes de votre vie s’attendent à ce que vous vous lanciez dans une voie raisonnablement adulte: études supérieures, carrière, mariage et bébés. Et vous êtes là au milieu, entouré de questions et en quête de réponses: qui suis-je? Qu’est-ce que je veux faire du reste de ma vie?

Tous ces éléments sont jetés dans une cocotte-minute dans le premier film hilarant et sombre d’Emma Seligman, Shiva Baby. Le film suit Danielle (Rachel Sennott), une jeune étudiante juive bisexuelle sur le point d’obtenir son diplôme. Danielle se lance dans le travail du sexe et a du mal à trouver une utilisation pour sa majeure en études de genre qu’elle décrit comme une «entreprise de genre», tout en étant soutenue financièrement par ses parents Debbie (Polly Draper) et Joel (Fred Melamed) qui pensent elle gagne de l’argent en baby-sitting.

Danielle assiste à une shiva (un enterrement juif) avec ses parents pour un parent éloigné de la famille, où le deuil prend le pas sur les bagels, les potins, les rencontres et la surenchère de la mère juive. Danielle est accostée par des membres de la famille qui lui pincent les joues, s’exclament qu’elle est trop maigre et demandent à connaître ses projets pour l’avenir. C’est une situation stressante qui atteint un point d’ébullition lorsque Danielle aperçoit son papa de sucre Max (Danny Deferrari) qui arrive avec sa femme non juive intimidante (Dianna Agron) et son bébé. Sa meilleure amie / ex-petite amie du lycée Maya (Molly Gordon), qui a des problèmes non résolus avec Dani, est également présente à la shiva.

Seligman condense astucieusement l’expérience juive américaine (l’humour noir, l’anxiété, le manque de frontières) en une histoire serrée de 77 minutes sur le passage à l’âge adulte. C’est une représentation profondément authentique qui ne vire pas au stéréotype, et cela aide que toutes les performances soient formidables: Sennott est fascinant en tant que Dani démêlant, et Polly Draper apporte profondeur et humour à Debbie. Les conversations ont un rythme intimement familier aux femmes juives du monde entier. Sennott et Gordon ont une chimie formidable en tant que deux personnes qui se connaissent trop bien, plaisantant un moment et se tirant dessus le lendemain.

Seligman aime monter la chaleur et forcer Danielle à transpirer l’inconfort et la maladresse de la shiva apparemment sans fin. Le film a une sensation nerveuse et claustrophobe qui fait monter la tension alors que Danielle est obligée de jongler avec les mensonges qu’elle raconte aux gens de sa vie. Le film prend le ton d’un film d’horreur, seules les frayeurs sont fournies par des mamies juives curieuses qui demandent à savoir avec qui Danielle sort et quels sont ses projets.

Alors que les mauvaises décisions de Danielle s’accumulent, les attentions des participants à la shiva sont suffocantes et de plus en plus agressives. La partition du film fait un travail formidable pour amplifier la panique, tout comme les pleurs incessants du bébé inconsolable de Max. Mais Seligman ne perd jamais de vue l’humour noir du scénario, ni le propre parcours de Danielle. C’est un début audacieux et passionnant d’un nouveau réalisateur à la voix clairement définie.

Shiva Baby joue dans certains cinémas et est disponible sur demande et en location numérique maintenant.

