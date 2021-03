«  Judas a trahi le Christ pour de l’argent, LDF a trahi le Kerala pour de l’or  »: le Premier ministre Narendra Modi dit que le Kerala a besoin d’un développement «  RAPIDE  »

Le gouvernement LDF devrait avoir honte de donner à Lathis une douche de dévots innocents, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

Élection au Kerala 2021: le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui le LDF dirigé par le CPI-M pour ne pas avoir travaillé pour le développement de l’État. Dans une référence apparente à l’arnaque à l’or qui a secoué l’État et le gouvernement LDF, le Premier ministre Modi a déclaré que le parti au pouvoir avait trahi le Kerala pour quelques pièces d’or. «À propos de LDF, on peut dire: Judas a trahi le Seigneur Christ pour quelques pièces d’argent. LDF a trahi le Kerala pour quelques pièces d’or », a déclaré le Premier ministre Modi lors de son premier rassemblement dans l’État depuis Palakkad. Il a également allégué un trucage de matchs entre le LDF et l’UDF. «Pendant de nombreuses années, le secret le plus mal gardé de la politique du Kerala a été l’accord amical de l’UDF et du LDF. Maintenant, le premier électeur du Kerala se demande: qu’est-ce que ce trucage de matchs? » il a dit.

Le BJP a aligné ‘Metroman’ E Sreedharan de Palakkad.

Le Premier ministre a également critiqué le gouvernement dirigé par Pinarayi Vijayan pour les dévots qui accusent le lathi. «Le gouvernement LDF devrait avoir honte de donner à Lathis une douche de dévots innocents. L’UDF devrait avoir honte de rester silencieuse lorsque cela se produisait. Je suis fier d’appartenir à un parti qui a, est et défendra toujours la culture de notre terre… Je veux dire à la LDF et à l’UDF. Si vous abusez de notre culture, nous ne serons pas des spectateurs silencieux. Le président de notre unité d’État Surendran Ji a été arrêté et maltraité par le gouvernement du Kerala. Quel était son crime? Qu’il a parlé pour les traditions du Kerala? dit le Premier ministre.

Le PM Modi a déclaré que le BJP travaillait à l’amélioration des infrastructures. «Lorsque nous travaillons à l’amélioration de la connectivité et à la construction d’infrastructures routières, cela stimulera naturellement le tourisme. Au cours des sept dernières années, l’Inde a amélioré sa position dans le classement de la compétitivité des voyages et du tourisme », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que le Kerala avait besoin d’un développement «RAPIDE». «Le nombre élevé de barrages routiers par UDF et LDF a ralenti la vitesse de développement. C’est pourquoi, le moment est venu pour le développement FAST au Kerala, ce que promet BJP. Par FAST, je veux dire: F pour la pêche et les engrais, A pour l’agriculture et l’Ayurveda, S pour le développement des compétences et la justice sociale, T pour le tourisme et la technologie », a-t-il déclaré en expliquant la forme complète de« FAST ».

Le Premier ministre a également acculé le LDF pour s’être livré à la politique de la violence. «Les partis de gauche ont été au pouvoir à plusieurs reprises ici. Mais leurs dirigeants se comportent toujours comme des crétins de niveau junior ou des chefs de parti. Sous leurs yeux et avec leurs bénédictions, les rivaux politiques sont tués, piratés, battus… Dans une démocratie, nous pouvons avoir des divergences politiques. Mais la violence n’est pas acceptable. Tant de nos jeunes BJP Karyakartas ont perdu la vie. Un gouvernement du BJP au Kerala mettra fin à cette culture de la violence », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a affirmé que les jeunes du Kerala veulent changer. Il a exhorté les citoyens à voter pour la bonne gouvernance et le développement. «Votez pour un gouvernement qui garantit la paix et la prospérité. Votez pour le BJP », a-t-il déclaré.

Le Kerala votera en une seule phase le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

