Judas intelligent Xiaomi Dun pour protéger votre maison mieux que jamais

Comme il est d’usage dans ce type de produit, la firme pékinoise s’est associée à DUN, fabricant spécialisé dans les solutions IoT, pour lancer un nouveau judas intelligent au design et aux fonctionnalités vraiment intéressantes. Un gadget qui vous permettra d’avoir plus que jamais gardé votre maison. Et son prix est très sobre.

Voici DUN M100X, le nouveau judas intelligent de Xiaomi

Sous le nom de Xiaomi DUN M100X, nous sommes face à un produit qui se compose de deux parties. D’une part, il y a la fonction judas intelligent que nous avons vue dans d’autres types de solutions. Un produit doté d’un objectif capable d’enregistrer jusqu’à 170 degrés, vous pouvez donc être assuré qu’il pourra vous montrer tout ce dont vous avez besoin.

Cet œil de chat de DUN et Xiaomi a un certain nombre de fonctions qui le rendent vraiment intéressant. Pour commencer, il dispose d’un détecteur de présence, donc si quelqu’un se tient devant votre porte pendant un certain temps, il vous enverra un message sur votre téléphone portable. Idéal si vous êtes loin de chez vous, puisque vous pouvez parler à distance grâce à l’interphone qu’il intègre. Et encore mieux s’il détecte la présence d’un voleur qui tente de forcer le cylindre de la porte. Votre alarme à distance les fera fuir.

D’autre part, ce produit de sécurité a également vision nocturne infrarouge, ainsi même s’il n’y a pas de lumière sur le palier, vous pouvez contrôler à tout moment qui vient chez vous. De plus, et comment pourrait-il en être autrement, Xiaomi DUN M100X est compatible avec l’écosystème IoT de Xiaomi. Oui, vous pouvez contrôler n’importe quel paramètre depuis votre téléphone ou votre tablette via Mijia.

De plus, vous pouvez compléter ce Xiaomi DUN M100X avec un écran portatif. Ce système dispose d’une dalle de 5 pouces avec technologie IPS, et vous permettra de contrôler en temps réel qui se trouve à la porte de votre maison. Évidemment, vous pouvez utiliser votre tablette pour cela, mais avec ce gadget, tout sera plus confortable.

Un produit vraiment curieux qui vient à un prix très intéressant. Si vous souhaitez acheter uniquement le Judas intelligent Xiaomi DUN M100X, a été lancé via la page de financement participatif de Xiaomi au prix de 129 yuans, soit environ 16 euros à changer. Si vous ajoutez également l’écran pour contrôler plus confortablement tout ce qui se passe sur le palier de votre maison, le prix monte à 799 yuans, soit environ 102 euros pour changer. Deux produits très intéressants, mais qui n’atteindront pas notre pays. Par conséquent, il faudra rechercher des fournisseurs externes qui le vendent, car il indique les moyens d’être le meilleur allié de votre maison.