Judas Priest a “au moins un ou deux albums de nouveaux morceaux” prêts à être enregistrés

Dans une nouvelle interview avec The Morning Call, JUDAS PRIEST bassiste Ian Hill a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Puissance de feu” album. Il a déclaré: “Il y a au moins un album ou deux de nouveau matériel. Le gros problème a été COVID au cours de la dernière année. Nous n’avons pas pu nous réunir, vous savez? Certains des gars vivent dans le [United] Les États-Unis et quelques autres vivent en Grande-Bretagne, nous ne pouvons donc pas vraiment nous réunir pour répéter. C’est juste en train de s’ouvrir maintenant, juste de s’assouplir un peu maintenant, ce qui est un bonus.”

Ian a ajouté que les guitaristes Richie Faulkner et Glenn Tipton “ont mis leurs idées en commun, et ils formulent en quelque sorte des chansons à partir de ces idées. Et quand ils ont une sorte de piste de travail approximative, moi-même et Scott [Travis, the drummer] obtenez une copie de cela et nous mettrons nos lignes de basse et nos motifs de batterie et nous partirons de là.

“Mais c’est ce que nous n’avons pas pu faire”, a-t-il expliqué. “Vous pouvez les envoyer en arrière et en avant, mais c’est un processus tellement compliqué. C’est beaucoup plus facile d’être là dans la pièce avec tout le monde et ils vous disent en face: ‘C’est un tas de merde, recommencez.’ Ou “Nous l’aimons, ne touchez pas à une note.” C’est beaucoup plus facile et c’est plus réel de le faire de cette façon aussi. Vous captez l’ambiance de tout le monde de toute façon. Il est donc préférable de le faire face à face, quand nous sommes tous ensemble. “

En mars dernier, >, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a confirmé que le groupe se réunira avec le “Puissance de feu” équipe de production composée du producteur britannique Andy Sneap, le collaborateur de longue date du groupe Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR).

« Ce fut une excellente expérience », Rob dit au “Dans les tranchées avec Ryan Roxie” podcast sur le “Puissance de feu” expérience d’enregistrement. “Nous ne savions même pas que ça allait marcher. À Mle métal classique de la vieille école. Andy est d’époque plus récente. Et Mike, bien sûr, vient d’arriver [from doing] les ’13’ album avec [BLACK] SABBAT; il avait beaucoup travaillé avec SABBAT. Il y a donc trois têtes qui travaillent ensemble. Et nous avons pensé : “Ce sera soit un naufrage, soit quelque chose de glorieux”, et cela s’est avéré être quelque chose de glorieux. Nous allons donc au moins recréer ces mêmes moments de production. Mais cela dit, tout tourne autour des chansons, et en ce moment, les chansons sont vraiment, vraiment fortes.”

Halford réside à Phoenix, Faulkner à Nashville et Tipton et colline appellent toujours leur Royaume-Uni natal leur maison.

JUDAS PRIEST a donné son premier concert en plus de deux ans le 15 août au Bloodstock en plein air festival, qui a eu lieu à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni. Les légendes britanniques du heavy metal, qui célèbrent leur 50e anniversaire, ont été rejointes par Tipton pour trois chansons. Le groupe a également réservé un certain nombre de surprises dans son set, dont les toutes premières performances de “Un coup à la gloire” et “Envahisseur”, ainsi que plusieurs morceaux qui n’avaient pas été joués depuis longtemps, comme “Rocka Rolla (joué pour la première fois depuis 1976), “Excitateur” (première fois depuis 2005), “La patrouille de l’enfer” (première fois depuis 2009), “Une touche de mal” (première fois depuis 2005), “Agresseur dissident” (première fois depuis 2009) et “Ciel rouge sang” (première fois depuis 2012).

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de “Puissance de feu”. Il a été remplacé par Sniper, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

