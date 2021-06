Judas Priest annonce le report de sa tournée nord-américaine des 50 ans du heavy metal

Légendes britanniques du heavy metal JUDAS PRIEST auront enfin l’occasion de célébrer leur 50e anniversaire cette année avec le lancement d’une tournée nord-américaine cet automne. le “50 ans de heavy metal” trek comportera également SABATON comme ouvreurs et est alimenté par l’album de classement le plus élevé de PRÊTREcarrière, “Puissance de feu”, qui a culminé à la 5e place du classement Billboard 200.

Produit par Pays vivant, la tournée nord-américaine — qui se déroulera tout au long du mois de septembre (débutant le 8 septembre à Reading, Pennsylvanie), octobre et début novembre (se terminant le 5 novembre à Hamilton, Ontario), comportera une variété d’effets spéciaux, qui rehausseront sans aucun doute la puissance de PRÊTREest en métal.

Les billets pour les dates nouvellement annoncées seront mis en vente à partir de ce vendredi 11 juin à 10 h, heure locale à Ticketmaster.

Les billets pour les dates de tournée annoncées précédemment sont disponibles dès maintenant.

Dit chanteur Rob Halford: « Défendant la foi du heavy metal depuis cinquante ans, le PRÊTRE est de retour!”

Guitariste ajouté Glenn Tipton: “Il est temps d’enfiler le cuir et les clous et de dérouler le PRÊTRE machine — célébrant nos 50 ans de Heavy Metal !!”

Dit le bassiste Ian Hill: “Après l’horrible année de restrictions que nous avons tous dû endurer, quel meilleur endroit pour se libérer que le pays de la liberté – les États-Unis!”

JUDAS PRIEST Dates de la tournée 2021 :

08 septembre – Reading PA – Santander Arena*



09 septembre – Virginia Beach VA – amphithéâtre des anciens combattants unis pour les prêts immobiliers*+



11 septembre – Orlando FL – Central Florida Fairgrounds^#



13 sept. – Charlotte NC – PNC Music Pavilion



14 septembre – Raleigh NC – Amphithéâtre Red Hat*



16 septembre – Grand Rapids MI – Van Andel Arena*



17 septembre – Youngstown OH – Covelli Centre^



19 septembre – Detroit MI – Fox Theatre*



20 sept. – Rosemont IL – Théâtre Rosemont*



22 septembre – Milwaukee WI – Miller High Life Theatre^



23 septembre – Minneapolis Mn – The Armory*



25 septembre – Maryland Heights MO – Saint Louis Music Park



26 septembre – Louisville KY – Festival Louder Than Life^#



29 septembre – Denver CO – La salle de bal de la mission^



30 septembre – West Valley City UT – Maverik Center*



02 octobre – Everett WA – Angel Of The Winds Arena*



03 oct. – Portland OR – Moda Center*



05 octobre – Oakland CA – Fox Theatre^



06 octobre – Los Angeles CA – Microsoft Theater^



08 octobre – Las Vegas NV – Théâtre Zappos au Planet Hollywood



09 octobre – Phoenix AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona



12 octobre – San Antonio TX – Freeman Coliseum^



13 oct. – Cedar Park TX – HEB Centre Cedar Park^



15 octobre – Irving TX – Le pavillon de Toyota Music Factory



16 octobre – Oklahoma City OK – L’amphithéâtre du zoo^



19 octobre – Independence MO – Cable Dahmer Arena*



21 octobre – Nashville TN – Auditorium municipal de Nashville*



22 octobre – Alpharetta GA – Ameris Bank Amphitheatre*



24 octobre – Charleston WV – Charleston Civic Center Coliseum*



25 octobre – Philadelphie PA – Le Met*



27 octobre – Newark NJ – Prudential Center*



28 octobre – Oxon Hill MD – Le théâtre du MGM National Harbor



30 octobre – Mashantucket CT – Foxwoods Resort Casino – Grand Theatre^



31 octobre – Lowell MA – Centre Tsongas à UMass Lowell *



02 nov. – Halifax NS – Scotiabank Centre*



04 nov. – Laval , QC – Place Bell*



05 nov. – Hamilton ONT – Premier centre de l’Ontario*

* nouveau spectacle



^ pas un Pays vivant un événement



# date du festival



+ SABATON pas pris en charge à cette date ; le soutien est à déterminer

