Judas Priest annonce le roman graphique « Screaming For Vengeance »

Bandes dessinées Z2 a annoncé que JUDAS PRIEST fera équipe avec la marque de divertissement en croissance rapide pour un roman graphique original qui sortira en 2022, à temps pour l’anniversaire de l’album le plus vendu des légendes britanniques du heavy metal, le classique indiscutable « Crier à la vengeance ».

Faire équipe avec des écrivains Rantz Hoseley (« Le tatouage de bande dessinée », « Les journaux d’héroïne ») et Neil Kleid (« Saveur ») et artiste Christophe Mitaine (« Hellboy et le BPRD »), JUDAS PRIEST offre à ses générations de fans le tout premier roman graphique du groupe.

Dans 500 ans, un anneau de villes orbitera au-dessus de la surface d’un monde mort, contrôlé par une élite dirigeante qui maintient le pouvoir par la manipulation et la brutalité. Lorsqu’un ingénieur naïf menace par inadvertance le statu quo avec sa découverte scientifique vitale… une pierre de sang… il est trahi par ceux en qui il avait confiance et envoyé sur la planète brisée en dessous. Dans les décombres et la désolation d’un monde brisé où chaque jour est une bataille pour la survie, il doit choisir entre accepter sa nouvelle vie en exil… ou crier vengeance.

« Je ne saurais trop insister sur l’inspiration JUDAS PRIEST a été pour moi, personnellement », a déclaré Hoseley. « J’étais déjà fan du groupe quand « Crier pour la vengeance » a été libéré, mais personne n’était prêt à l’impact qu’il a eu. Cette incroyable pochette ? Ces chansons ? Cet album est devenu ma bande-son quotidienne et mon carburant créatif, au point que j’ai usé la cassette dans ma voiture. Pouvoir contribuer à un projet inspiré par ces chansons qui me tiennent tant à cœur ? Eh bien, c’est un honneur et une responsabilité que je prends très au sérieux. »

Pour célébrer davantage l’héritage créatif de cet album monumental et anniversaire historique, le roman graphique comprend une longue interview avec l’artiste de couverture original Doug Johnson dans lequel il discute du processus de création de la pochette de l’album primé et de l’origine de l’oiseau de proie métallique, maintenant connu sous le nom de « The Hellion ». De plus, dans le cadre de l’expansion de Z2les offres de produits de , nouvellement nommés Z2 vice-président des objets de collection et Agronautix fondateur Clint Weiler a conçu une statue Hellion détaillée, avec des « yeux électriques » fonctionnels pour célébrer à la fois la conception originale de l’album et la conclusion dramatique de l’histoire dans le « Crier à la vengeance » roman graphique.

Certifié double platine aux États-Unis, « Crier à la vengeance » est sorti en juillet 1982 et a marqué le début du succès du groupe en Amérique du Nord, transcendant le son de la « nouvelle vague de heavy metal britannique » qu’ils étaient venus définir, et les déplaçant dans le courant dominant malgré un son plus lourd que jamais . Le premier single de l’album, « Tu as autre chose qui arrive », s’avérera être l’un des plus grands succès de hard rock de l’histoire et continue d’inspirer les poings en l’air à travers le monde à ce jour. L’album a été classé n ° 3 sur Pierre roulantede 2017 des « 100 meilleurs albums de métal de tous les temps », et est célébré dans le monde entier comme l’un des moments les plus déterminants du genre, inaugurant le succès de la musique heavy des années 1980 à aujourd’hui.

« Judas Priest : crier à la vengeance » sortira en formats broché et rigide dans les meilleures librairies, magasins de bandes dessinées et magasins de disques partout en juillet 2022, avec des versions spéciales limitées de luxe et super deluxe comprenant un vinyle LP anniversaire exclusif, des tirages et plus disponibles en précommande maintenant exclusivement via le Z2 site Internet.

