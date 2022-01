Judas Priest en tournée en tant que quatuor tandis que l’ancien guitariste de tournée Andy Sneap se concentre sur son travail de production

JUDAS PRIEST se produira en quatuor lors de sa prochaine tournée en tant qu’ancien guitariste de tournée du groupe Andy Sneap, qui a coproduit l’album 2018 des légendes britanniques du heavy metal « Puissance de feu », prévoit de se concentrer sur le travail de production.

Sniper, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT, a commencé à tourner avec PRÊTRE il y a quatre ans après le guitariste de longue date Glenn Tipton – qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a huit ans après avoir été frappé par la maladie au moins cinq ans plus tôt – a annoncé début 2018 qu’il allait s’asseoir sur des activités de tournée à l’appui de « Puissance de feu ».

Plus tôt aujourd’hui, PRÊTRE a publié la déclaration suivante : « Bonjour les fous ! JUDAS PRIEST comme un groupe de heavy metal encore plus puissant et implacable à quatre – avec Glenn monter sur scène avec nous ici et là comme avant. Un grand merci à Andy pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire partie de l’équipe de production de notre nouvel album… A bientôt tous les headbangers ! »

Novembre dernier, JUDAS PRIEST a annoncé le report « 50 ans de heavy metal » Dates de la tournée nord-américaine de mars à avril 2022. Le soutien pour le trek viendra de QUEENSRŸCHE.

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Chanteur Rob Halford rejoint le groupe en 1973 et Tipton signé en 1974. Rob à gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

Dans une interview avec Bord en métal les magazines « Un autre podcast FN avec Izzy Presley », abattre parlé du fait que PRÊTRE ne l’a pas approché pour rejoindre le groupe quand Tipton a annoncé qu’il allait s’abstenir d’activités de tournée à l’appui de « Puissance de feu ». « J’ai été choqué et abasourdi quand ils ne m’ont pas appelé, parce que j’étais assis là à attendre une opportunité », KK mentionné. « D’accord, ils ont Richie dans [to replace me in 2011] – ils le voulaient – mais à un moment donné, j’ai senti qu’il y aurait une opportunité, chaque fois que cela pourrait être. Donc quand Glenn remis la guitare à Andy, j’étais incrédule. Je considère Andy un ami — j’étais allé dans son studio et j’y avais travaillé, et nous discutons. Et il s’avouera – même dans son propre groupe L’ENFER, il n’était pas guitariste dans ce groupe parce que Kévin [Bower] était le guitariste principal. J’ai donc pensé que c’était extrêmement étrange parce que cela a vraiment changé le cours de l’histoire du groupe. Mais je n’arrêtais pas de leur demander : ‘Es-tu sûr que la porte [is closed]?’ Parce que Andy toujours dit qu’il démissionnerait à tout moment pour que je [go] retour [to the band], et il a déclaré dans la presse qu’il le ferait tant qu’ils le lui demanderaient. Et depuis ils ont dit que Andy est juste leur guitariste de tournée, donc ils n’ont qu’un seul guitariste, me semble-t-il. Mais peu importe, [it was] ne pas être. Ils ont jeté leurs avocats sur moi et ne voulaient aucune partie de moi, alors j’ai juste [decided to] passez. »

abattre à gauche PRÊTRE au milieu des allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité des performances.

En 2019, abattre a dit qu’il avait contacté JUDAS PRIEST de participer à la tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme « une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique », tandis que le second était « plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques ».

abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était « une raison principale » pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Tiptonla décision de se retirer des tournées.

Dans son autobiographie de 2018 « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », abattre a écrit qu’il a dit Tipton et Andrews qu’il les « détestait » tous les deux « depuis 1985 ». Plus tôt cette année, il a expliqué son emportement à Rock classique magazine : « J’étais en colère. Glenn avait noué une relation avec Jayne dès le premier jour, et c’était un peu comme un Jean-et-Yoko situation. Je n’ai pas aimé ça. »

Certains des autres membres de PRÊTRE ont également dû faire face à divers problèmes de santé au cours des dernières années. Halford a récemment révélé publiquement qu’il avait lutté contre le cancer de la prostate pendant la pandémie. Il a précédemment mentionné sa bataille contre le cancer dans le nouveau chapitre ajouté à l’édition de poche mise à jour de son autobiographie, « Avouer ». Dans « Avouer », Halford a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer après avoir ressenti des symptômes pendant au moins quelques années.

En juillet 2020, Rob subi une prostatectomie, une opération au cours de laquelle la totalité de la prostate est retirée ainsi qu’une partie des tissus qui l’entourent, y compris les vésicules séminales. Après que d’autres cancers aient été découverts l’année dernière, il a subi des traitements de radiothérapie en avril et mai 2021 et a finalement été guéri en juin 2021. Il a également subi une appendicectomie après la découverte d’une tumeur sur son appendice.

Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors de la performance du groupe au Plus fort que la vie festival fin septembre 2021. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.