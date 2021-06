Judas Priest, Limp Bizkit et Rose Tattoo parmi les groupes confirmés pour le Wacken Open Air de l’année prochaine

JUDAS PRIEST, BIZKIT BOITE et TATOUAGE DE ROSE sont parmi les premiers groupes annoncés pour l’édition de l’année prochaine de Wacken en plein air, le plus grand festival de heavy metal au monde.

En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, l’édition prévue pour le mois prochain ne pourra pas avoir lieu comme prévu. La 31e édition du festival culte aura donc lieu en août 2022, du 4 au 6 août, au Wacken, en Allemagne.

Jan Quiel de l’équipe de réservation explique: “Nous voulons déplacer autant que possible le programme prévu dans l’année prochaine et nous avons actuellement des discussions très positives à ce sujet. Certains groupes ont déjà d’autres plans pour 2022, nous sommes donc plus qu’heureux de ont un grand intérêt de la part de nouveaux groupes à rejoindre la programmation.”

Wacken en plein air co-fondateur Thomas Jensen déclare : « Une autre année sans Wacken en plein air. C’est triste, mais nous ne nous laisserons pas abattre. Nous attendons déjà avec impatience 2022, c’est donc formidable de pouvoir annoncer quelques faits saillants de la programmation aujourd’hui ! Bien sûr, ce n’est pas tout, nous avons encore de belles surprises en réserve pour nos fans !”

Wacken en plein air co-fondateur Holger Hübner a ajouté: “Le travail sur 2022 a déjà commencé à plein régime. Toute notre équipe souhaite apporter une expérience live inoubliable sur les scènes du Wacken avec une grande attention aux détails. Nous avons hâte de la partager avec tous les métalleux de Holy Ground et enfin célébrons à nouveau ensemble !”

Groupes confirmés jusqu’à présent :

JUDAS PRIEST



EN EXTREMO



BIZKIT BOITE



TATOUAGE DE ROSE



COMME J’ÉTAIS MOURANT



BOBINE DE LACUNE



GWAR



ANGE DE LA MORT



TONNERRE



PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS



SALUT LE YETI



DES LOUPS DANS LA SALLE DU TRNE



CRYPTE



AUÐN

Se déroulant dans la municipalité de Wacken dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne, Wacken en plein air est le festival de heavy metal le plus important et le mieux établi au monde.

Avant d’être annulé, Wacken 2020 a vendu les 75 000 billets en l’espace de quelques heures et devait divertir plus de 150 artistes se produisant sur huit scènes sur 280 hectares de terrain.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).