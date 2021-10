Judas Priest partage une nouvelle bande-annonce pour le livre ’50 Heavy Metal Years’

JUDAS PRIEST et Publications Rufus ont publié le tout premier livre officiel documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré « Judas Priest – 50 ans de heavy metal », le livre a été réalisé par David Argent, Ross Halfin et Jayne Andrews.

Cet énorme livre de 648 pages retrace l’histoire du plus grand groupe de heavy metal au monde à l’aide de centaines de photographies inédites et inédites des plus grands photographes du rock, dont Halfin, Neil Zlozower, Mark Weiss, Fin Costello, Olivier Halfin et beaucoup plus. Avec un texte de liaison par un journaliste de renom Marc Blake, le livre explore l’histoire passionnante du groupe sur scène et en dehors dans un documentaire photo unique conçu pour exciter les fans et les passionnés de vrai heavy metal du monde entier. Les membres actuels du groupe ont tous contribué au livre, avec des pièces écrites détaillant leur amour et leur passion pour le groupe, ce qui en fait un artefact extraordinaire pour leurs légions d’adeptes. Le livre comporte une couverture exclusive de Mark Wilkinson, qui travaille avec le groupe depuis de nombreuses années maintenant.

Halfin dit : « J’ai photographié JUDAS PRIEST de 1978 à aujourd’hui, et de tous les groupes avec lesquels j’ai travaillé, c’est l’un des plus agréables pour moi. Il faut aimer les puissants PRÊTRE. »

PRÊTRE guitariste Glenn Tipton commente : « Nous avons été le fer de lance de l’image visuelle du métal, lui insufflant une nouvelle vie, et elle a été capturée pour toujours dans les pages de ce livre. »

« Judas Priest – 50 ans de heavy metal » peut être commandé sur www.rufuspublications.com.

JUDAS PRIEST leader Rob Halfordl’autobiographie de, « Avouer », arrivé en septembre 2020 via Livres Hachette.

Ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a publié son autobiographie, « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », en septembre 2018 via Presse Da Capo.

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Chanteur Rob Halford rejoint le groupe en 1973 et Tipton signé en 1974. Rob la gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

PRÊTRELa gamme de tournées actuelle de se compose de colline, Halford, guitaristes Andy Sneap et Faulkner, et batteur Scott Travis.

Demandé par VintageRock.com si écrire son autobiographie lui a procuré un sentiment de clôture concernant son temps dans JUDAS PRIEST, Abattre a répondu: « Oui, je pense que oui. Je suppose que c’est la même chose avec n’importe quelle relation à long terme – que ce soit un mari ou une femme, ou un père ou un fils ou autre – vous passez assez de temps ensemble, et des idiosyncrasies apparaissent. Je suppose qu’il y avait pas de bien ou de mal particulier – certaines personnes ont plus de tolérance que d’autres, et il faut un miracle sanglant pour vraiment rester ensemble pendant 40 ans. Quelqu’un doit donner. Et il faut donner et recevoir. Mais inévitablement, cela devient un un peu de déséquilibre, et j’aime penser que la démocratie est toujours la meilleure politique. Et il n’y en avait pas assez là-bas, je ne pense pas. «

L’année dernière, Halford a été demandé par Mer de tranquillité sur la raison de Abattrel’absence relative de « Avouer ». Il a répondu: « Nous n’avons pas cherché à éviter en soi. Nous avons juste parlé de chaque aspect que nous pensions être important et utile pour le livre lui-même. Donc il n’y a jamais eu: » Oh, nous ne parlerons pas de cette personne. ‘ Il n’y a jamais eu de dédain pour quelque raison que ce soit. Je pense donc qu’il y a ma réponse. »



