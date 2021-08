Judas Priest rejoint par le guitariste Glenn Tipton pour la première performance du groupe en plus de deux ans (vidéo)

JUDAS PRIEST a été rejoint par le guitariste Glenn Tipton sur scène lors de la performance en tête d’affiche du groupe dimanche soir (15 août) au Bloodstock en plein air festival, qui a eu lieu à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni.

Les légendes britanniques du heavy metal, qui célèbrent leur 50e anniversaire, ont réservé un certain nombre de surprises pour leur premier concert en plus de deux ans, dont les premières représentations de “Un coup à la gloire” et “Envahisseur”, ainsi que plusieurs morceaux qui n’avaient pas été joués depuis longtemps, comme “Rocka Rolla (joué pour la première fois depuis 1976), “Excitateur” (première fois depuis 2005), “La patrouille de l’enfer” (première fois depuis 2009), “Une touche de mal” (première fois depuis 2005), “Agresseur dissident” (première fois depuis 2009) et “Ciel rouge sang” (première fois depuis 2012).

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de JUDAS PRIESTle dernier album studio de , “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’albums Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.

Comme il l’a fait à plusieurs reprises au cours des trois dernières années et demie, Tipton rejoint PRÊTRE sur scène sur Stock de sang pour le rappel, exécution “Dieux du Métal”, “Enfreindre la loi” et “Vivre après minuit”.

JUDAS PRIESTla setlist de Bloodstock en plein air Fêtes 2021 :

01. Un coup à la gloire (début en direct)



02. Coup de foudre



03. Vous avez une autre chose à venir



04. Excitateur (première fois depuis 2005)



05. Amoureux du turbo



06. patrouille de l’enfer (première fois depuis 2009)



07. Salles du Valhalla



08. La sentinelle



09. Rocka Rolla (première fois depuis 1976)



dix. Victime de changements



11. Plaines désertiques



12. Une touche de mal (première fois depuis 2005)



13. Agresseur dissident (première fois depuis 2009)



14. Ciel rouge sang (première fois depuis 2012)



15. Envahisseur (début en direct)



16. Anti douleur



17. l’enfer / Oeil électrique



18. L’enfer plié pour le cuir



19. Dieux du Métal (avec Glenn Tipton)



20. Enfreindre la loi (avec Glenn Tipton)



21. Vivre après minuit (avec Glenn Tipton)

PRÊTRE chanteur Rob Halford récemment dit Pèlerin de métal ce Glenn est « toujours activement impliqué dans JUDAS PRIEST, cent pour cent. Andy est toujours debout à cet endroit pendant Glenn avec Glenn‘s bénédiction… Et ma gratitude à Andy. Cela n’aurait pas pu mieux se passer, si vous voulez essayer d’en faire quelque chose de bien. C’était un jour vraiment important quand Glenn a dit: ‘Je pense qu’il est probablement préférable que je me retire et que nous devrions peut-être laisser Andy Entrez.’ C’était juste un très bel acte d’altruisme. C’est Glenn chérir PRÊTRE et PRÊTREla réputation de , en particulier en concert plus qu’autre chose. Alors bénis Glenn pour ça. Et comme résultat, Andy est intervenu et a fait un travail incroyable sur le ‘Puissance de feu’ tournée, et nous sommes impatients de faire la même chose avec lui à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour]. Et ne négligez pas le fait que Glenn peut se présenter. Il joue de la guitare différemment, mais il n’y a aucune raison pour laquelle Glenn ne peut pas se présenter et faire du travail. Je veux dire, j’ai dit à Glenn, ‘Sors juste sur scène et fais ça à tout le monde [flashes devil horns], et les gens vont devenir fous, parce que tu es tellement aimé.’ Mais j’ai le sentiment que Glennva faire une apparition occasionnelle à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour].”

En juin dernier, JUDAS PRIEST a annoncé le report des dates de la partie nord-américaine de sa tournée du 50e anniversaire. Produit par Pays vivant, les “50 ans de heavy metal” le trek mettra en vedette SABATON comme ouvreurs. Il débutera le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se poursuivra jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Début Avril, JUDAS PRIESTLa tournée européenne de , qui devait débuter fin mai, a de nouveau été reportée en raison de “problèmes de vaccin COVID-19 en cours”. Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.



Judas Priest hier à Bloodstock 2021 Rob Halford et Glen Publié par Artur Tarczewski le dimanche 15 août 2021

