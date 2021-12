Jude Bellingham a été condamné à 40 000 € d’amende mais n’a pas été banni pour les commentaires d’arbitres truqués, la star du Borussia Dortmund et de l’Angleterre étant accusée d’avoir « trop de choses à dire pour elle-même »

Jude Bellingham a écopé d’une amende de 40 000 € pour ses propos sur l’arbitre Felix Zwayer après la défaite du Borussia Dortmund face au Bayern Munich en Bundesliga.

L’international anglais de 18 ans a accepté l’accusation de « comportement antisportif ».

Les commentaires de Bellingham sur Zwayer lui ont coûté 40 000 € (environ 33 970 £)

Bellingham avait remis en cause la nomination de Zwayer, qui avait été suspendu six mois en 2005 pour son rôle dans un scandale de matchs truqués, après des décisions controversées lors de la défaite 3-2 de son équipe.

Zwayer a rejeté les appels de Dortmund pour un penalty et a ensuite accordé un coup de pied au Bayern après que Mats Hummels ait été réputé avoir manipulé dans la zone.

« Pour moi, ce n’était pas une pénalité », a déclaré Bellingham à propos de son coéquipier Mats Hummels concédant une pénalité. « Il ne regarde même pas le ballon, il se bat pour le récupérer et il le frappe.

« Vous pouvez regarder beaucoup d’autres décisions dans le jeu. Si vous donnez à un arbitre, qui a, vous savez, match truqué avant, le plus grand match d’Allemagne, à quoi vous attendez-vous ? »

Tous les joueurs de Dortmund étaient furieux contre Zwayer mais Bellingham est allé trop loin

Une déclaration de la DFB disait : « Le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB) a infligé à Jude Bellingham une amende de 40 000 € dans le cadre d’une procédure à juge unique après que le comité de contrôle de la DFB eut porté des accusations de comportement antisportif.

« Le joueur du club de Bundesliga Borussia Dortmund a déjà donné son accord au jugement, le jugement est désormais définitif.

« Après le match de Bundesliga contre le Bayern Munich samedi, Bellingham a déclaré dans une interview télévisée à propos de l’arbitre Felix Zwayer: » Vous donnez à un arbitre qui a déjà truqué le match le plus important d’Allemagne. Qu’attendez-vous?’.

« En conséquence, il avait mis en doute l’impartialité de l’arbitre et l’a finalement nié. »

Bellingham n’était pas un homme heureux après ‘Der Klassiker’

Robert Lewandowski a converti le penalty du Bayern à la 77e minute pour remporter une victoire 3-2 au Signal Iduna Park, ce qui leur a permis de dépasser Dortmund de quatre points en tête du classement de la Bundesliga.

Cela pourrait être un résultat important dans la course au titre et bien que Simon Jordan comprenne la frustration de Bellingham, la punition n’est que dans les yeux de l’animateur de talkSPORT.

Après que Bellingham ait reçu son amende, le présentateur de White and Jordan a déclaré : « Nous avons une campagne dans ce pays sur le respect de l’arbitre, quelle partie de ce sentiment incarne selon vous le respect ?

« Il a trop de choses à dire pour lui-même.

« C’est un jeune homme très articulé, posé et capable qui a le monde à ses pieds et un avenir aussi brillant que possible, mais il y a une place pour les joueurs et ce n’est pas lorsqu’il est devant une caméra de télévision et en épousant leurs points de vue. de cette étendue au monde.

Jordan espère que Bellingham apprendra de cet incident

« La FA allemande a jugé cet homme [the referee] suffisamment efficace et efficiente pour faire le travail. Que ce soit vrai ou faux, ce n’est pas le travail de Jude Bellingham d’aller devant les caméras.

« Je comprends que nous voulons que les joueurs expriment leurs opinions, vous ne pouvez pas simplement suggérer que l’émotion peut simplement être activée et désactivée, mais s’il est assez vieux pour se tenir devant ces caméras par son club de football, il est assez vieux pour être responsable de ce qu’il dit.

«Certains pourraient penser que ce qu’il a dit était un commentaire juste, mais il y a de terribles injustices dans la vie et nous devons tous nous en accommoder. Vous n’avez pas le droit de dire des choses de cette nature.

« Le garçon a le monde devant lui mais cela ne lui donne pas le droit de dire ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut.

« Si le club veut se plaindre de l’arbitre, laissez aux personnes pour qui vous travaillez dont le travail consiste à faire en sorte que ces choses soient mises en lumière – pas vous en tant que joueur. »

