Jude Bellingham, Conor Gallagher, la cible de Liverpool Jarrod Bowen et le héros d’Arsenal Emile Smith Rowe étaient tous dans le championnat il y a deux ans

L’Angleterre a eu une année incroyable quand il s’est agi de voir les jeunes faire leur marque sur la plus grande scène.

Il est facile d’oublier à quelle vitesse certains d’entre eux ont gravi les échelons.

GETTY

Reece James, Kalvin Phillips et Phil Foden se sont tous imposés au cours des deux dernières années

Bien qu’il y ait beaucoup de starlettes anglaises qui ont récemment illuminé les meilleures ligues européennes, il y en a une poignée qui, incroyablement, jouaient encore dans le championnat il y a à peine deux ans.

Le deuxième niveau de l’Angleterre continue à la fois de produire des talents et de fournir un excellent endroit pour les jeunes de Premier League pour franchir la prochaine étape de leur carrière.

Conor Gallagher, en ce moment, est l’exemple parfait car il brille pour Crystal Palace cette saison et remporte des honneurs internationaux.

Il n’est pas la seule superstar à avoir participé au championnat il y a à peine deux ans…

GETTY

La starlette de Chelsea et le prêteur de Crystal Palace Gallagher ont connu une magnifique ascension Conor Gallagher – Crystal Palace (prêt de Chelsea)

L’international anglais Gallagher n’a fait ses débuts seniors qu’en août 2019 et c’était dans le championnat du nouveau promu Charlton Athletic.

À l’origine, il était considéré comme une expérience par le patron des Addicks de l’époque, Lee Bowyer, mais il a été un succès depuis.

Le pari du manager de Charlton en valait plus que la peine, car le milieu de terrain a atteint le deuxième niveau anglais comme un canard à l’eau et a marqué six buts pour les Addicks.

Gallagher a fini par être prêté à Swansea pour la seconde moitié de la saison 2019/20, avant de passer à West Brom, alors équipe de Premier League, pour la campagne 2020/21.

Les fans du championnat qui ont vu Gallagher en chair et en os en 2019/20 auraient su à quel point l’avenir était prometteur et étant donné qu’il a marqué six buts incroyables en 15 pour Palace, qui sait de quoi il est capable d’aller de l’avant.

GETTY

Gallagher a accumulé 99 apparitions dans les deux premiers niveaux d’Angleterre depuis ses débuts seniors en 2019 Jarrod Bowen – West Ham

Dire que Bowen a saisi sa chance de jouer en Premier League à deux mains serait un euphémisme.

Le joueur de 24 ans a commencé sa carrière à Hereford après des essais ratés à Aston Villa et Cardiff City et a fait ses débuts seniors pour le club en 2014 à l’âge de 17 ans seulement.

À la suite de l’expulsion de Hereford de la Conférence à la fin de cette saison, Bowen a été attrapé par Hull City, alors club de Premier League.

L’attaquant a ensuite marqué 53 buts pour les Tigers en championnat avant d’attirer l’attention de West Ham au milieu de la saison 19/20.

Acheté pour 18 millions de livres sterling plus des add-ons, Bowen a sérieusement impressionné, aidant les Hammers de David Moyes à terminer à la 6e place de la dernière campagne de Premier League.

Bowen suscite maintenant l’intérêt de Liverpool. Pas mal pour un joueur qui était dans la moitié inférieure du championnat il y a à peine deux ans.

GETTY

Hull City a chuté au classement du championnat après le départ de Bowen et a ensuite été relégué en League One Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Le milieu de terrain central a défié toutes les attentes placées en lui depuis qu’il a gravi les échelons de Birmingham en 2019.

Il a commencé sa carrière aux Blues dans leur équipe des moins de 8 ans et a finalement fait ses débuts en senior à 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’équipe première du club.

Inévitablement, Birmingham n’a pas pu s’accrocher à son prodige longtemps car de grands noms sont rapidement venus renifler, et Bellingham a été vendu au Borussia Dortmund à la fin de la même saison pour 25 millions de livres sterling, faisant de lui le joueur de 17 ans le plus cher du pays. l’histoire.

Depuis lors, Jude Bellingham a disputé 67 matches pour le club de Bundesliga, et il a même fait ses débuts en Angleterre au Championnat d’Europe 2020, devenant le plus jeune joueur à figurer dans la compétition.

Le parcours de Bellingham d’août 2020 à aujourd’hui a été tout simplement incroyable – et il n’a encore que 18 ans !

GETTY

Birmingham a si bien évalué Bellingham qu’ils ont retiré le non. Maillot 22 en son honneur Emile Smith Rowe – Arsenal

Vous n’en avez peut-être pas beaucoup de souvenirs, mais il était dans le championnat.

Smith Rowe a fait ses débuts à Arsenal en Ligue Europa en 2018, et lors du match suivant dans la même compétition, il est devenu le premier buteur d’Arsenal né après l’an 2000.

Cependant, la véritable ascension de Smith Rowe ne s’est produite qu’après le transfert de son prêt au RB Leipzig et à Huddersfield Town.

Smith Rowe a été un élément clé de la survie des Terriers dans le deuxième niveau du football anglais en 2019/20 après les avoir rejoints en prêt en janvier.

GETTY

Lors de sa dernière apparition à domicile pour Huddersfield, Smith Rowe a marqué le but vainqueur à la 86e minute contre West Brom, ce qui aiderait les Terriers à assurer leur sécurité.

Il était si impressionnant que le manager de Huddersfield, Daniel Cowley, a eu du mal à le retirer du terrain lorsqu’une stabilité défensive était requise.

Il a déclaré: « En fait, je me hue quand je l’enlève, parce que ce n’est pas quelque chose que je veux faire. »

La starlette d’Arsenal est retournée dans son club parent et malgré les blessures, Smith Rowe a marqué quatre buts et signé un nouveau contrat plus tôt cette année tout en reprenant le maillot n°10.

Depuis lors, le joueur de 21 ans a marqué six autres buts pour Arsenal, a été appelé dans l’équipe d’Angleterre en novembre et a même marqué son premier but international. Incroyable.