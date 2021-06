Jude Bellingham devient le plus jeune joueur du Championnat d’Europe avec une apparition pour l’Angleterre lors de la victoire sur la Croatie à l’Euro 2020

Jude Bellingham a inscrit son nom dans les livres d’histoire en devenant le plus jeune joueur à avoir participé à un championnat d’Europe.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui a fait irruption sur la scène de manière exceptionnelle cette saison, a fait ses débuts en tournoi à seulement 17 ans et 349 jours.

.

Bellingham a été amené à la 82e minute du premier match du groupe D

.

Bellingham a fait ses débuts en Championnat d’Europe samedi et a marqué l’histoire dans le processus

Bellingham a dépassé Jetro Willems des Pays-Bas pour devenir le plus jeune joueur à apparaître dans l’histoire du tournoi.

L’ancien ailier de Newcastle United avait 18 ans et 71 jours lorsqu’il a joué pour la première fois à l’Euro 2012.

Cela couronne ce qui a été une saison phénoménale pour Bellingham, qui a joué un rôle central pour Dortmund en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions lors de la campagne 2020/21.

Il est sorti du banc à huit minutes de la fin, remplaçant le capitaine Harry Kane, alors que les hommes de Gareth Southgate ont scellé une victoire 1-0 lors de leur match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie.

Le vainqueur de Raheem Sterling en deuxième mi-temps s’est avéré faire la différence alors que l’homme de Man City s’est accroché à la passe de Kalvin Phillips avant de rentrer à la maison.

C’était une victoire méritée pour les Trois Lions, qui ont été à peine testés par les Croates tout au long du match.

Sterling a fait taire ses critiques avec le vainqueur du choc de Wembley

Et le vainqueur du match Sterling a insisté sur le fait que sa forme de club n’était pas pertinente après avoir mis fin à son sort stérile en renvoyant l’Angleterre à la victoire.

Il a déclaré à la BBC : « Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles je n’ai pas marqué pour mon club et c’est totalement hors de propos maintenant. Je suis ici avec l’Angleterre, j’apprécie mon football et c’est la chose la plus importante et je suis juste heureux de marquer.

Sterling a ajouté: «Ça fait du bien. J’ai toujours dit que si je joue à Wembley dans un tournoi majeur, je marque. C’est super de pouvoir enfin faire ça.

« C’est super de remporter une victoire. Maintenant, nous avons les jeux à espérer et, espérons-le, y participerons et gagnerons à nouveau.

“Cela a été une longue saison pour moi, j’avais hâte de commencer avec l’Angleterre et je savais que ce serait une bonne saison.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.