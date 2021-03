Erling Haaland a fait la une des journaux alors que le Borussia Dortmund a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la semaine dernière.

Ce n’était guère surprenant car les deux buts de l’attaquant de 20 ans contre Séville ont fait de lui le joueur le plus rapide à avoir marqué 20 buts dans la compétition.

Getty Images – Getty Bellingham a été exceptionnel pour Dortmund depuis son arrivée l’été dernier et a de nouveau impressionné contre Séville

Mais tout aussi impressionnant pour Dortmund lors du match nul 2-2, qui a scellé une victoire globale de 5-4 pour l’équipe allemande, l’Anglais de 17 ans Jude Bellingham.

Bellingham a remporté le plus de duels, le plus de plaqués et a été le joueur le plus fautif sur le terrain contre Séville.

Il a également réussi 51 touches du ballon, effectué huit récupérations, effectué deux prises, effectué deux dégagements et n’a pas été dribblé une seule fois.

Ces chiffres impressionnants ne sont pas un hasard. Il a fait ça toute la saison.

Bellingham est devenu le joueur de 17 ans le plus cher du football mondial lorsqu’il a déménagé à Dortmund pour 25 millions de livres sterling l’été dernier.

Il avait été courtisé par Manchester United – même en tournée sur leur terrain d’entraînement et rencontré par Sir Alex Ferguson – mais a choisi de poursuivre son développement en Allemagne après s’être déjà imposé comme l’un des meilleurs talents du championnat avec Birmingham.

Cela s’est avéré un geste judicieux jusqu’à présent, l’adolescent excellant à Dortmund malgré une saison difficile pour l’équipe dans son ensemble.

Statistiques de Jude Bellingham contre Séville Plus de duels gagnés (15) La plupart des plaqués réalisés (6) Plus grand nombre de fautes gagnées (5) 100% des prises en charge terminées 51 touches 8 récupérations de balle 2 prises 2 dégagements 0 x passé dribblé

Le journaliste de football européen Andy Brassell a suivi de près Bellingham cette saison et a déclaré à talkSPORT.com à quel point il était impressionnant.

« Si vous demandez à beaucoup de fans de Dortmund qui est leur meilleur milieu de terrain, beaucoup diront Jude Bellingham, devant Thomas Delaney et Axel Witsel, ce qui est vraiment remarquable », a-t-il déclaré.

«Non seulement il est vraiment doué, mais il est fort, agressif et il ne ressemble pas à un jeune de 17 ans. D’une manière amusante, vous pouvez presque dire que son expérience est de jouer au football de la ligue du dimanche parce qu’il va juste mettre son pied!

«C’est un joueur très avant-gardiste, physique, responsable et il y a tellement de côtés à lui. Il est déjà formidable mais il peut être tellement meilleur.

«Gardons à l’esprit qu’il a coûté plus de trois fois le montant de Jadon Sancho et quand il a signé pour Dortmund, ils ont envoyé quatre voitures différentes pour le récupérer. C’était un si gros problème. En gros, ils lui ont mis une voiture et les trois autres sont allés ailleurs pour jeter un mannequin à la presse. C’était comme si les Beatles étaient arrivés!

«Il a dû faire face à un niveau d’attente que Sancho n’a jamais eu à éprouver parce qu’il est venu après lui, a coûté plus d’argent et parce que le club a créé beaucoup de bruit autour de lui. Il a été capable de gérer tout cela et il a également été très cohérent.

Bellingham a été brillant derrière Haaland pour Dortmund, faisant 33 apparitions lors de sa première saison

Jusqu’à présent cette saison, Bellingham a disputé 20 matches de championnat, fournissant trois passes décisives, et a joué huit fois en Ligue des champions.

La confiance de son entraîneur Edin Terzić est telle qu’il a joué les 90 minutes contre Séville lors d’un affrontement crucial.

Bellingham n’a pas 18 ans avant le 29 juin, mais il devrait faire partie de la prochaine équipe anglaise de Gareth Southgate.

Jordan Henderson a été aux prises avec des blessures et manquera la trêve internationale plus tard ce mois-ci.

L’Angleterre affrontera Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne fin mars et Bellingham cherchera à revendiquer une place au Championnat d’Europe.

Il a fait ses débuts internationaux complets par Southgate en novembre, contre la République d’Irlande pour devenir le troisième plus jeune joueur à jouer pour l’Angleterre, derrière seulement Wayne Rooney et Theo Walcott.

AFP L’adolescent a fait ses débuts en Angleterre en novembre, remplaçant Mason Mount contre l’Irlande après 73 minutes.

Un premier départ pour les Trois Lions ne peut pas être loin.

« C’est une possibilité simplement parce que je ne pense pas que l’Angleterre a beaucoup de joueurs de milieu de terrain qui peuvent faire ce qu’il fait », a déclaré Brassell à propos de ses chances de jouer aux Euros.

«Il y a beaucoup de joueurs de type numéro dix, ce qui est étrange parce que l’Angleterre ne produit pas assez de joueurs de ce genre.

«Mais Bellingham est plus votre genre de joueur dans la salle des machines. Il peut être un joueur de box-to-box mais je pense qu’il y a un certain nombre de rôles différents pour lui.

«Avec des joueurs aussi jeunes que lui, vous vous demandez s’ils seront capables de faire face à la physicalité. Je ne pense pas que ce soit même une question avec Bellingham.

«Lorsque vous jouez plus de 50 matchs par saison pendant un certain nombre d’années, cela vous coûtera cher, mais le niveau de performance de Bellingham n’a pas vraiment baissé.

«Même s’ils ne se ressemblent pas du tout en tant que joueurs, Bellingham est un peu comme Wayne Rooney. Quand Rooney a rejoint l’équipe d’Everton à l’âge de 16 ans, il n’a jamais vraiment ressemblé à un enfant.

GETTY Rooney a fait ses débuts à Everton à 16 ans, ses débuts en Angleterre à 17 ans et est devenu Manchester United et le meilleur buteur de son pays.

GETTY Bellingham a fait ses débuts à Birmingham à seulement 16 ans et a fait plus de 40 apparitions pour eux dans le championnat

«Il avait la carrure et la force qui vous ont fait penser qu’il pouvait se débrouiller seul et je pense que c’est exactement la même chose avec Jude Bellingham.

«Avec les deux, vous imagineriez que s’ils n’étaient pas des joueurs professionnels, ils joueraient samedi, dimanche et probablement deux fois à Goals au cours de la semaine. Ce ne sont que des machines et ainsi de suite. Ce sont des joueurs assez différents, mais ils sont coupés dans le même tissu.

Rooney est devenu une légende anglaise après avoir fait sa percée à l’adolescence. Ce ne serait guère surprenant que Bellingham fasse de même.