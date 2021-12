Jude Bellingham et Erling Haaland slam arbitre après la défaite de Dortmund contre le Bayern

Erling Haaland et Jude Bellingham n’ont pas pu empêcher le Bayern Munich de vaincre le Borussia Dortmund (Photo: Viaplay)

Jude Bellingham et Erling Haaland pourraient se retrouver face à des mesures disciplinaires suite à leurs commentaires cinglants sur la performance de l’arbitre Felix Zwayer lors de der Klassiker samedi.

Dortmund semblait être sur la bonne voie pour enregistrer un match nul honorable et rester à un point du leader de la Bundesliga, le Bayern Munich, après que leurs deux joueurs vedettes se soient combinés pour égaliser un match palpitant à 2-2 trois minutes après le début de la seconde mi-temps.

Bellingham a localisé l’attaquant norvégien géant avec une passe inversée parfaite et Haaland a battu Manuel Neuer avec un délicieux tir de curling pour la première fois qui a trouvé le fond des filets par l’intérieur du deuxième poteau.

La joie de Dortmund, cependant, s’est transformée en une immense frustration lorsque, à 15 minutes de la fin, Zwayer a infligé au Bayern un penalty controversé pour le handball que Robert Lewandowski a dûment converti.

« Pour moi, ce n’était pas un penalty, vous savez », a déclaré Bellingham par la suite. « Hummels ne regarde même pas le ballon et il se bat pour l’obtenir. Ça le frappe et je ne pense même pas qu’il regarde le ballon.

« Vous pouvez regarder beaucoup de décisions dans le jeu. Vous donnez un arbitre qui a, vous savez, un match truqué avant, le plus grand match d’Allemagne, qu’attendez-vous ?’

Les commentaires de Bellingham font référence à un scandale qui a secoué le football allemand il y a 16 ans lorsque l’ancien arbitre en disgrâce Robert Hoyzer a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin lors d’un match de Bundesliga 2 dans lequel Zwayer a également officié.

Haaland, quant à lui, était tout aussi abasourdi lorsque Zwayer a choisi de ne pas vérifier le moniteur au bord du terrain après qu’il ait semblé que Marco Reus aurait dû recevoir une pénalité.

Il a déclaré: « C’était un scandale en ce qui concerne l’arbitre. C’était une sanction claire. Je lui ai demandé pourquoi tu n’étais pas juste allé voir. Il a dit que ce n’était pas nécessaire. Je dois me calmer un peu maintenant mais il était arrogant.

« C’était un arbitre très arrogant et il semble qu’il voulait les gros titres et il les obtiendra maintenant parce qu’il a fait de nombreuses erreurs. Ce n’était pas un bon arbitre. C’est difficile et c’est de la merde.’



