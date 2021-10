Jude Bellingham était à l’origine considéré comme un «diamant non poli» par le Borussia Dortmund, mais le jeune a plus que défié les attentes de la Bundasliga et a étonné son coéquipier Erling Haaland ainsi que le patron de Man City Pep Guardiola

Lorsque Jude Bellingham a rejoint le Borussia Dortmund, la Bundesliga pensait acheter un investissement à long terme.

Mais à leur grande surprise, le jeune était «presque prêt dès le premier jour».

La première saison stellaire de Bellingham pour Birmingham a suscité l’intérêt de nombreux clubs, dont Manchester United

Mais le Borussia Dortmund l’a convaincu de déménager en Allemagne et il a été l’un de leurs meilleurs joueurs

Bellingham avait attiré l’attention de l’équipe allemande après une première saison impressionnante à Birmingham City lors de la saison 2019/20.

Le jeune milieu de terrain n’avait que 16 ans lorsqu’il a disputé son premier match en équipe senior pour les Blues et a marqué quatre buts en 41 apparitions.

Dortmund a clairement reconnu qu’ils devaient saisir les sacs de potentiel du garçon de Birmingham et a procédé à le signer pour 25 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’été 2020.

Mais malgré les frais élevés, le jeune âge de Bellingham signifiait que le club allemand le considérait comme un investissement à long terme qui mettrait un certain temps à devenir le sien, a déclaré le journaliste de football norvégien Lars Sivertsen au Kick Off de talkSPORT.

Bellingham s’est parfaitement intégré à Dortmund et a marqué son premier but pour le club lors de ses débuts en compétition

« Ils le voyaient comme un diamant brut qu’ils pouvaient transformer en un milieu de terrain de premier plan », a expliqué Sivertsen. « Quelqu’un qui avait tous les ingrédients.

« Mais il est entré et il était presque prêt dès le premier jour ».

La starlette anglaise n’a pas mis longtemps à défier les attentes de son nouveau club, marquant lors de son premier match et devenant le plus jeune buteur du club.

Bellingham a ensuite fait 29 apparitions pour l’équipe allemande cette saison-là, et a été élu nouveau venu de l’année par ses coéquipiers.

Et Sivertsen, qui couvre le football européen, était impatient d’exprimer à quel point Bellingham a dépassé ce qu’il devrait accomplir à son âge.

Bellingham fait déjà partie intégrante de l’équipe de Dortmund

« Il joue au milieu de terrain pour ce qui est une grande équipe européenne comme s’il avait 31 ans.

« Le gamin a encore 18 ans, il est si bon dans une gamme de choses différentes en termes de qualité de balle et de gamme de passes, mais il n’a pas non plus peur de rester coincé, il a ce genre de maturité qu’il est tellement confiant et à l’aise dans sa position ».

Pep Guardiola a également été étonné de sa qualité malgré son âge lorsque Manchester City a affronté Dortmund en Ligue des champions la saison dernière.

« Je ne peux pas le croire, c’est peut-être un menteur ! » Guardiola a dit sur l’âge de Bellingham. « Il est tellement bon pour 17 ans, c’est un joueur fantastique.

« Il y a eu un moment où il n’a pas récupéré le ballon des défenseurs centraux, la façon dont il crie et lui demande ce ballon à 17 ans signifie beaucoup.

Bellingham était si mature dans sa performance contre Man City, Guardiola a plaisanté en disant qu’il devait être plus vieux qu’il ne l’est vraiment

« J’ai parlé avec son manager, Edin [Terzic], et il m’a dit que ce que vous voyez dans ces deux matchs est comme chaque séance d’entraînement.

Les coéquipiers de Bellingham ont également été impressionnés par l’incroyable du milieu de terrain des Trois Lions depuis son arrivée, y compris l’autre jeune star de Dortmund, Erling Haaland.

« Il a 18 ans – trois ans de moins que moi – c’est fou ! a déclaré l’attaquant aux journalistes après la victoire de Dortmund contre Besiktas en Ligue des champions.

« Que puis-je dire ? Il est incroyable. Il a 18 ans et joue incroyablement bien. Il est fantastique.

Bellingham a continué à impressionner sa nouvelle équipe cette campagne, faisant huit apparitions et marquant une fois jusqu’à présent – ​​aidant la Bundesliga à prendre la deuxième place du classement.

La paire a vraiment apprécié la compagnie de l’autre dans la formation offensive de Dortmund

Le partenariat est celui que les fans espèrent continuer pendant longtemps

Le bon début de vie du joueur de 18 ans dans l’élite allemande lui a également valu une place dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate, en tant que remplaçant lors de la première victoire contre le Danemark.

Bellingham a disputé trois des matchs de l’Angleterre dans la compétition, ce qui a amené son coéquipier Jordan Henderson à dire à quel point il était impressionné par son collègue milieu de terrain.

« J’essayais d’aider autant que je pouvais, mais pour être honnête, c’est un joueur de premier plan qui l’a montré dans les grands matchs de Dortmund. Je le vois aller de plus en plus fort tout le temps.

« Même à un si jeune âge, il semble prêt à jouer dans les grands matchs. Je le regarde pour Dortmund et sa façon de jouer est exceptionnelle. Il a encore montré ce qu’il peut apporter. Un an plus tard, il ne fera que s’améliorer afin qu’il puisse avoir une grande influence. »

Si, comme le dit Sivertsen, Bellingham continue de prendre vie en jouant au football senior « comme un canard à l’eau », qui sait ce qu’il peut accomplir dans sa carrière – à la fois pour le club et pour le pays.

Bellingham est devenu le plus jeune joueur à disputer un championnat d’Europe après une saison aussi impressionnante au club allemand