Jude Bellingham était en 8e année, Harry Maguire était un fan et Declan Rice jouait pour l’Irlande

in

Vous souvenez-vous où vous étiez lorsque l’Angleterre a fait sa sortie embarrassante de l’Euro 2016 ?

Cette dernière défaite de 16 contre l’Islande a été une affaire misérable et dont on se souviendra longtemps, quel que soit le succès de cette récolte actuelle de talents.

.

Les joueurs actuels de l’Angleterre ont fait la fierté de la nation jusqu’à présent et ont de réelles chances d’atteindre la finale de l’Euro 2020

.

Mais en 2016, les Trois Lions n’ont pas réussi à rugir en France

Après avoir négocié un groupe comprenant le Pays de Galles, la Slovaquie et la Russie, les Trois Lions sont tombés au premier obstacle de la phase à élimination directe.

Une défaite apprivoisée 2-1 contre les ménés du football a laissé les superstars anglaises honteuses, mais certaines sont toujours là pour raconter l’histoire.

Harry Kane, John Stones et Raheem Sterling ressentiront toujours la douleur de cette sortie et feront tout pour que cela ne se produise pas cette fois, avec une demi-finale à l’Euro 2020 à attendre maintenant.

Mais où étaient certains de leurs coéquipiers actuels lorsqu’ils sont sortis de l’Euro 2016 ? talkSPORT.com jette un œil et, alerte spoil, vous allez vous sentir vieux…

.

Bukayo Saka et Jack Grealish représentent une nouvelle génération de talents et c’est une période passionnante pour le pays Jordan Pickford

Il est peut-être le n ° 1 de l’Angleterre en ce moment, malgré une concurrence décente, mais en 2016, il n’était même pas le premier choix de Sunderland.

Pickford venait de faire ses débuts pour les Black Cats mais était toujours derrière Vito Mannone dans l’ordre hiérarchique.

Et en commençant contre Tottenham en Premier League en janvier de la même année, il a réalisé l’exploit impressionnant de jouer dans les cinq meilleures ligues d’Angleterre avant l’âge de 21 ans.

. ou concédants de licence

La place de Pickford en Angleterre est sécurisée avant l’Euro 2020 Declan Rice

L’as du milieu de terrain défensif Rice venait de signer un contrat professionnel avec West Ham United, mais jouait son football international pour les équipes de jeunes de la République d’Irlande.

Il a même joué pour l’équipe senior à trois reprises avant de changer de nationalité en 2019. Maintenant, il est un pilier avec Kalvin Phillips au milieu – vraisemblablement à cause de la contrariété de Roy Keane.

.

Rice a pris la décision de jouer pour l’Angleterre après trois sélections pour l’Irlande – tous en matchs amicaux Harry Maguire

D’accord, il ne fait pas partie des jeunes mais, venant de remporter la promotion en Premier League avec Hull City, Maguire a célébré avec style.

Il est allé à l’Euro 2016 – mais pas en tant que joueur – il a suivi l’Angleterre avec sa famille et ses amis en tant que fan !

Jack Grealish

L’homme d’Aston Villa n’a peut-être pas joué autant qu’il l’aurait souhaité, et est le n ° 7 de l’Angleterre pour le tournoi, mais en 2016, ce résultat semblait loin.

Les Villans venaient d’être relégués de la Premier League et le pauvre Grealish a perdu les 16 matches auxquels il a joué alors qu’ils terminaient en bas du tableau.

C’est un sacré retournement de situation !

Marcus Rashford

Il venait tout juste de faire ses débuts à Manchester United mais son talent était si précoce que l’entraîneur anglais Roy Hodgson l’a emmené à l’Euro 2016, à 18 ans.

Rashford est sorti du banc contre le Pays de Galles et a battu le record de Wayne Rooney pour devenir le plus jeune joueur anglais à un championnat d’Europe.

Maintenant, il a un impact en dehors du terrain et a un MBE alors qu’il tente de vaincre la pauvreté des enfants.

.

Alors que l’Angleterre a été exclue de l’Euro 2016 par l’Islande, Rashford a eu un impact Kalvin Phillips

Le Yorkshire Pirlo avait fait une étrange apparition du côté de Leeds mais était sur le point de connaître sa saison décisive dans le championnat.

Il est certainement un membre clé de la scène internationale maintenant, formant cet impressionnant partenariat avec Rice.

Dossier sportif

Même Phillips n’aura pas pensé d’ici 2021 qu’il serait sur le point d’aller à un tournoi avec l’Angleterre Jadon Sancho

Le prodige du Borussia Dortmund n’avait pas encore fait une apparition senior pour Man City, un an après avoir été signé de Watford.

Il est étonnant de penser qu’il est maintenant sensationnel depuis trois saisons et demie en Bundesliga et qu’il est sur le point de rejoindre Manchester United pour plus de 70 millions de livres sterling.

.

Sancho a également joué pour l’Angleterre au niveau des moins de 16 ans Dominic Calvert-Lewin

Lorsque l’Euro 2016 se jouait, l’attaquant était toujours dans les livres de Sheffield United après avoir passé une saison en prêt avec Northampton Town en League Two.

Il ferait sa révérence en tant qu’international junior anglais au niveau des moins de 20 ans plus tard dans l’année, juste après avoir signé pour Everton dans le cadre d’un contrat de 1,5 million de livres sterling.

.

Calvert-Lewin arborait un regard neuf en 2016 – non pas qu’il ait l’air beaucoup plus vieux maintenant ! Monture maçon

Le seul football que le jeune Mount avait joué cette fois il y a cinq ans était pour l’académie de Chelsea et les moins de 16 ans et moins de 17 ans d’Angleterre.

Il faudra encore un an avant qu’il ne se fasse un nom en prêt avec Vitesse Arnhem en Eredivisie.

.

Mount avait marqué lors du match aller de la finale aller de la FA Cup Youth 2016, et Chelsea a également battu Man City pour ce trophée Phil Foden

Le jeune milieu de terrain magique de Manchester City n’avait toujours pas signé de contrat professionnel avec le club, qui viendrait en juillet 2016.

Sa première implication avec l’équipe senior aurait lieu à la fin de l’année, cependant, en tant que remplaçant inutilisé contre le Celtic en Ligue des champions.

.

Le talent de Foden signifie qu’il était destiné à jouer pour l’Angleterre et a été impliqué au niveau des moins de 16 ans en 2016 Ben Chilwell

Il peut sembler que l’ancien as de Leicester existe depuis un certain temps maintenant, âgé de 24 ans, mais il n’avait même pas joué un match de championnat pour les Foxes au moment de l’Euro 2016.

Cependant, il venait de jouer neuf matchs pour Huddersfield dans le championnat.

.

Le temps de Chilwell à Huddersfield l’a vu obtenir le football de la ligue à son actif Reece James

Difficile à croire compte tenu de la performance finale de la Ligue des champions, mais James n’était même pas un professionnel à Chelsea à l’été 2016.

.

James a été pressenti pour s’améliorer encore depuis la victoire finale de la Ligue des champions Bukayo Saka

La starlette d’Arsenal n’avait que 14 ans (!) lorsque l’Angleterre était pour la dernière fois en championnat d’Europe.

Ainsi, alors que ses coéquipiers actuels perdaient contre l’Islande, il n’avait même pas pris ses GCSE.

Jude Bellingham

Si vous pensiez que Saka était jeune, prenez-en une charge…

L’as du Borussia Dortmund Bellingham, qui n’a maintenant que 17 ans, venait de terminer sa 8e année à l’école au moment du tournoi et n’avait même pas 13 ans.

Maintenant, nous nous sentons vraiment vieux…

. – .

Bellingham a joué pour l’Angleterre au niveau des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 21 ans, mais était au début de ses études secondaires lors de l’Euro 2016