Jude Bellingham fait l’objet d’une enquête policière pour un commentaire truqué contre l’arbitre

Jude Bellingham fait l’objet d’une enquête policière pour un commentaire qu’il a fait contre l’arbitre Felix Zwayer après la défaite 3-2 du Borussia Dortmund contre le Bayern Munich.

Une plainte pénale a été déposée auprès de la police allemande par l’observateur arbitre Marco Haase et l’affaire sera transmise au parquet de Dortmund. Ils rendront une décision plus tard cette semaine. L’infraction alléguée concerne la calomnie et la diffamation.

Commentaire de Bellingham

L’infraction présumée que Jude Bellingham aurait commise découle de deux décisions de pénalité controversées prononcées par Zwayer lors du match. L’officiel de match a rejeté les demandes de pénalité de Dortmund avant d’attribuer au Bayern Munich lui-même une pénalité de retard controversée.

Zwayer pensait que Mats Hummels avait commis une faute de handball, donnant à Roberto Lewandowski l’opportunité de gagner le match et d’ouvrir un écart de quatre points en haut du tableau. L’attaquant polonais a forcément capitalisé sur la situation.

Après le coup de sifflet final. Bellingham a été interviewé par Viaplay. « Vous donnez à un arbitre, qui a un match arrangé avant, le plus grand match d’Allemagne, à quoi vous attendez-vous ? », A déclaré le joueur de 18 ans.

«Pour moi, ce n’était pas [a penalty]. Il [Hummels] ne regarde même pas le ballon et il se bat pour l’obtenir et il le frappe. Vous pouvez regarder beaucoup de décisions dans le jeu.

Bellingham faisait référence au scandale des matchs truqués en Allemagne en 2005 où il a été découvert que l’arbitre Robert Hoyzer acceptait activement des pots-de-vin pour truquer les matchs. Zwayer a été banni pendant six mois par la DFB pour avoir accepté un pot-de-vin d’une valeur de 300 € de Hoyzer. L’arbitre a repris ses fonctions une fois que la ligue allemande a été convaincue qu’il avait été réhabilité et que sa punition avait été purgée.

Bild rapporte que Bellingham pourrait être suspendu pour ses commentaires, ce qui aura sans aucun doute des conséquences majeures pour cette saison.

Défense de Felix Zwayer

L’arbitre n’a pas eu peur de se défendre contre le commentaire de Bellingham.

Il a déclaré à Sky Germany : « La situation était un corner standard. Je vois dans le jeu qu’il s’agit d’une touche de Hummels. La question pour moi était : le bras est-il tendu loin du corps ou non ? En temps réel, il n’était pas clair si son bras était déplacé vers le ballon.

« Je l’ai vérifié avec [VAR officials] à Cologne, puis la position des bras a été vérifiée. L’assistant vidéo a fait une évaluation pour lui-même et a déclaré que Hummels avait le bras éloigné du corps dans une position non naturelle. À la fin, il a clairement dévié le ballon avec son coude et j’ai décidé que c’était un penalty.

Zwayer a également tenu à expliquer pourquoi il n’a pas accordé de pénalité à Marco Reus pour le défi de Lucas Hernandez. La VAR n’a pas été évoquée à cette occasion.

« C’était un contact dans la partie supérieure du corps, ce qui est autorisé même à grande vitesse », a déclaré Zwayer. « La situation n’est pas en noir et blanc, j’ai décidé de ne pas sanctionner à cause de ma ligne de mire. »

Dortmund en attente Jude Bellingham

Bien qu’il soit potentiellement dans l’eau chaude légale, Dortmund reste ferme dans son soutien à sa jeune star. Le directeur du football Michael Zorc a déclaré à Ruhr News que le club était « à 100 % » derrière lui.

Il a déclaré: « Le garçon a 18 ans, il parle après un match passionné et émotionnel », a-t-il déclaré. « Il nomme des faits anciens, vous n’êtes pas obligé de faire ça. Il est juste un éperon chaud. Les choses sont dans le monde maintenant, mais nous sommes à ses côtés. Je ne vois rien de problématique en termes de droit pénal.

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a encore renforcé l’engagement de Zorc envers Bellingham. « Pour être clair, Jude ne répandait pas de mensonges, mais ce qui s’est passé dans le passé », a déclaré Watzke.

« Cette déclaration n’aurait pas dû l’être, mais je n’y vois rien de faux. Je ne m’attends pas à ce que cela ait des conséquences pour Jude. «

Plainte pénale supplémentaire

En plus de déposer une plainte contre Bellingham, l’observateur de match Haase a également déposé une plainte contre l’ancien arbitre allemand Manuel Grafe, selon Bild.

Grafe a déjà critiqué Zwayer pour son implication dans le scandale de l’arbitrage. « Quiconque a déjà accepté de l’argent et gardé secret la manipulation de Hoyzer pendant six mois ne devrait pas être un arbitre de football professionnel », a déclaré Grafe.

Haase pense que ce commentaire a dû influencer la réaction de Bellingham car il « n’aurait pas pu faire cette déclaration à partir de son expérience de vie ».

