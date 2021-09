Jude Bellingham fait une superbe prise et “boit sa première bière” lors de la victoire 4-3 du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen mais “pas un fan” en tant que liens de transfert vers Liverpool et Manchester City

Y a-t-il quelque chose Jude Bellingham ne peut pas faire ?

Il a aidé ses coéquipiers du Borussia Dortmund lors de leur victoire 4-3 contre le Bayer Leverkusen et a montré ses réflexes époustouflants en attrapant une bière qui lui a été jetée et en récoltant une partie du contenu.

.

Bellingham a marqué contre le Bayer Leverkusen avant d’être exclu

La cible de transfert de Liverpool et Manchester City célébrait un penalty tardif marqué par le prolifique Erling Haaland alors qu’un barrage de bières commençait à être jeté sur les joueurs.

Dans un match où Dortmund a dû revenir par derrière à 3 reprises, un penalty en fin de match a assuré une grande victoire à l’équipe de Bellingham.

Le but gagnant a provoqué une réaction de colère des fans de Leverkusen qui ont commencé à lancer des pintes sur les joueurs.

Tels sont les talents du jeune de 18 ans, il s’est déplacé très rapidement pour attraper une tasse et a bu une gorgée – son premier nectar d’ambre.

« Journée parfaite pour ma première bière… Pas un fan. » Le jeune a plaisanté sur Twitter en montrant son processus pour attraper la coupe.

Bellingham s’empare de la pinte en montant sur le dos de Haaland

.

Bellingham l’a débarqué superbement et n’a pas beaucoup renversé non plus, excellente technique

.

Une grosse prise à un grand moment, donc c’était bravo à la bière pour Bellingham

.

La bière n’était cependant pas du goût de Bellingham !

Lui, comme beaucoup d’autres starlettes anglaises, ne boit pas d’alcool pendant qu’ils préparent leur corps pour leurs exploits hebdomadaires sur le terrain.

Declan Rice et Jadon Sancho ont tous deux déclaré à talkSPORT qu’ils auraient tous les deux leurs premières bières si l’Angleterre avait remporté l’Euro 2020.

Ce n’est peut-être pas la dernière bière de Bellingham, car il pourrait célébrer un déménagement à Liverpool ou à Manchester City lors de la fenêtre de transfert de l’été prochain.

Ayant juste perdu une autre starlette à Sancho contre Manchester United et la perte attendue du club de Haaland lorsque sa clause de libération apparente deviendra active l’année prochaine, Dortmund sera désespéré de garder Bellingham.

Tel est leur désir de le garder, ils lui auraient giflé un prix de 80 millions de livres sterling sur la tête.

.

Bellingham sera une star anglaise pour les années à venir

Il ne fait aucun doute qu’il est un joueur extrêmement talentueux, mais il reste à voir si Man City, Liverpool et d’autres prétendants sont prêts à dépenser autant pour lui.

Compte tenu de son âge, il ne serait pas surprenant non plus de le voir rester en Allemagne une saison ou deux de plus et s’il ne signait pas un nouvel accord à ce moment-là, il deviendrait beaucoup plus abordable pour ces clubs.

