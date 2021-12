Un Jude Bellingham furieux a lancé une attaque étonnante contre l’arbitre qui a officié la défaite du Borussia Dortmund à domicile face au Bayern Munich.

La victoire très mouvementée 3-2 donne au Bayern quatre points d’avance en tête de la Bundesliga, mais Dortmund a quitté le match très lésé.

.

Le Bayern a fait un grand pas en avant pour remporter son neuvième titre consécutif en Bundesliga

.

Mais Dortmund n’est pas satisfait du niveau d’arbitrage

Le but gagnant, marqué par Robert Lewandowski, est venu du point de penalty après que Mats Hummels a été jugé pour avoir manipulé le ballon à l’intérieur de sa propre surface.

Cependant, Bellingham pense que la pénalité n’aurait pas dû être infligée et a accusé l’arbitre Felix Zwayer de trucage de match dans le passé.

Bellingham faisait référence à l’implication de Zwayer dans un scandale de matchs truqués en 2005 où l’arbitre de Bundesliga 2 Robert Hoyzer a accepté des pots-de-vin pour truquer plusieurs matchs.

Zwayer l’a aidé dans un match Wuppertaler SV où il avait également accepté un pot-de-vin. Lui et trois autres officiels ont informé la DFB (Association allemande de football) du trucage des matchs de Hoyzer, et il a ensuite été condamné à six mois de suspension de l’arbitrage pour son rôle dans le scandale.

Les commentaires de Bellingham sur Zwayer devraient le mettre dans l’eau chaude

« Pour moi, ce n’était pas une pénalité », a déclaré Bellingham. « Il ne regarde même pas le ballon, il se bat pour le récupérer et il le frappe.

« Vous pouvez regarder beaucoup d’autres décisions dans le jeu. Si vous donnez à un arbitre, qui a, vous savez, match truqué avant, le plus grand match d’Allemagne, à quoi vous attendez-vous ? »

Dortmund a eu son propre cri pour une pénalité refusée, Marco Rose étant ensuite expulsé par Zwayer pour dissidence. Les sentiments du patron de Dortmund envers l’arbitre ne s’étaient pas calmés après la fin du match.

« Nous avons tous vu ce qui s’est passé », a déclaré Rose. « Le défi sur Marco Reus est un penalty clair. Le handball de Mats Hummels est pour le moins discutable, c’est dommage.

« M. Zwayer est le bienvenu pour arbitrer quelques autres matchs du BVB. Il peut mettre quelques obstacles supplémentaires sur notre chemin.

.

Rose a trop perdu son chiffon au goût de Zwayer et a été envoyé dans les gradins

Pendant ce temps, Erling Haaland était également furieux d’avoir qualifié la performance de Zwayer de » scandale « .

Sur la demande de pénalité de Reus, Haaland a ajouté: «Pénalité claire. je lui ai demandé [Zwayer] pourquoi n’es-tu pas allé chercher [at VAR] et il a dit ‘pas besoin’ comme arrogant. Je dois me calmer un peu maintenant mais oui il était arrogant, je n’en dirai pas plus.

Haaland a déclaré plus tard: «Comme je l’ai dit, il était très arrogant. Il semble qu’il voulait les gros titres et il les obtiendra maintenant parce qu’il a fait beaucoup d’erreurs. Ce n’était pas un bon arbitre. Que puis-je dire ? Pas un bon match de sa part.

« Je comprends tout à fait Marco, je le soutiens à 100 %. Je ferais exactement la même chose si j’étais lui.

« C’est de la merde. »

