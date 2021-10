Jude Bellingham marque un but en solo incroyable pour rivaliser avec Lionel Messi et Mo Salah en tant que stars anglaises alors que Dortmund gagne sans Erling Haaland

La sensation adolescente anglaise Jude Bellingham ne cesse de s’améliorer et a marqué un magnifique but en solo pour le Borussia Dortmund samedi pour rivaliser avec des efforts similaires vus de Mohamed Salah et Lionel Messi.

Dortmund était sans l’attaquant superstar Erling Haaland en raison d’une blessure lorsqu’ils ont affronté Arminia Bielefeld, mais n’a pas manqué la sensation de marquer des buts grâce en partie à Bellingham.

La confiance de Bellingham grandit alors qu’il continue de produire des écrans de classe mondiale

Et son objectif aujourd’hui était sans doute le meilleur de sa courte mais exceptionnelle carrière jusqu’à présent

Le joueur de 18 ans a aidé le BVB à prendre une avance de 1-0 lorsqu’il a été éliminé pour un penalty d’Emre Can avec une demi-heure de jeu, et il a ensuite mis le jeu au lit avec un effort extraordinaire.

Recevant le ballon au bord de la surface du capitaine Marco Reus, Bellingham a fait semblant de boucler un tir à l’intérieur du poteau d’extrême droite, avant de passer devant un défenseur de Bielefeld surpris.

L’habitué des Three Lions a ensuite affronté deux autres joueurs, avant de salir le gardien et de mettre le jeu au lit.

Bellingham a terminé le geste sublime avec un délicieux dink sur le gardien de but

C’était un match de haute qualité avec le premier but de Mats Hummels rivalisant avec l’effort de Bellingham alors qu’il décochait une première volée depuis le bord de la surface pour donner à son équipe une avance de 2-0.

Bielefeld a marqué une consolation tardive sur place, mais n’a pas pu empêcher Dortmund de suivre le rythme du leader de la Bundesliga, le Bayern Munich.

La volée de Hummels était d’une beauté absolue

Dortmund n’a qu’un point d’avance sur le Bayern malgré le démantèlement des champions en titre Hoffenheim et Bayer Leverkusen lors de leurs deux derniers matches de championnat.

Cela n’a cependant pas été une bonne nouvelle pour Dortmund, qui a été complètement humilié en Ligue des champions la dernière fois qu’il a été joué hors du parc par l’Ajax lors d’une défaite 4-0.

Le manager Marco Rose a également reçu un coup dur lorsqu’il est apparu que Haaland serait absent pendant quelques semaines en raison d’une blessure aux fléchisseurs de la hanche, bien qu’il ne soit revenu que récemment d’un précédent revers.

