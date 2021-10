Jude Bellingham “phénoménal” pourrait être comme Steven Gerrard et Zinedine Zidane, mais Danny Murphy insiste sur le fait que la décision de Gareth Southgate de laisser la star anglaise au repos est sensée

in

La décision de Gareth Southgate de laisser Jude Bellingham hors de son équipe d’Angleterre est une décision “sensée”, selon l’ancien milieu de terrain des Three Lions Danny Murphy.

Bellingham est passé d’une star du championnat à l’un des jeunes espoirs les plus cotés du football mondial au cours de la dernière année, époustouflant le public de la Ligue des champions et de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

.

Bellingham pourrait même rivaliser avec son coéquipier Erling Haaland en tant que propriété la plus chaude du football

.

Ses performances l’ont vu se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre de Southgate

Les performances du diplômé de l’académie de Birmingham lui ont valu une place dans l’équipe de Southgate pour l’Euro 2020, et il a rapidement conquis la plus large base de fans anglais, beaucoup le considérant comme l’avenir du milieu de terrain des Three Lions.

Cependant, Bellingham a été exclu de la dernière équipe anglaise de Southgate, et beaucoup ont été déçus.

Southgate a expliqué la décision en déclarant: «Jude a actuellement un niveau élevé de matchs auxquels il joue, des matchs de Ligue des champions, il joue des matchs de championnat à 18 ans.

“Il a eu une saison complète la saison dernière, puis il est entré dans le Championnat d’Europe, donc pas de pause, et nous devons nous rappeler que ces gars sont encore en croissance physique.

.

Southgate gère Bellingham avec soin

«Donc, lorsque nous parlons du développement des jeunes joueurs, nous devons être très prudents. Nous ne voulons pas les surcharger.

Les hôtes de talkSPORT Jonny Owen et Charlie Baker ont été particulièrement vexés par la décision “prudente”, mais l’ancien milieu de terrain anglais Danny Murphy n’est pas d’accord, en raison de la charge de travail à laquelle Bellingham a dû faire face.

“Ça me parait sensé, il a 18 ans, [played] 100 matchs », a déclaré Murphy sur talkSPORT Drive.

“Il a tellement de temps devant lui, et s’il y a un petit souci d’épuisement parce qu’il joue toutes les minutes pour Dortmund, ou qu’il ne se sent pas bien ou qu’il y a un problème.”

.

Seuls deux joueurs de Dortmund ont joué plus de minutes que les 802 de Bellingham cette saison

Murphy a déclaré que même avec l’âge de Bellingham, il est faux de critiquer Southgate car nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses.

“Ce dont nous ne sommes pas au courant, ce sont les conversations entre les équipes médicales d’Angleterre et les clubs”, a déclaré Murphy.

« Parce qu’il y a des joueurs dans l’équipe qui ont reçu des coups et qui n’ont pas joué pour leurs clubs au cours des deux dernières semaines, alors pourquoi sont-ils là ? Il y aurait eu une conversation.

“Je pense qu’avec Gareth, l’une de ses forces est sa communication, donc je n’ai aucun doute qu’il aurait eu une conversation avec Jude Bellingham.”

Southgate a tellement raison avec l’Angleterre que nous devrions lui faire confiance à ce sujet, dit Murphy

Le coach anglais a dû faire face à un certain nombre de problèmes de blessures avant les éliminatoires contre Andorre et la Hongrie.

Pourtant, bien qu’il soit laissé court au milieu de terrain, Murphy pense que l’opposition ne constituera probablement pas une grande menace.

“La zone du milieu de terrain est un endroit où nous manquons, et avoir Bellingham est un bonus”, a-t-il déclaré. “Avec les équipes contre lesquelles nous jouons, je veux dire que nous jouons deux matchs que nous nous attendrions à gagner, moi et vous pourriez probablement jouer le prochain [against Andorra]. “

getty

Gérard ? Zidane ? Le ciel est la limite pour Bellingham

Murphy parlait à l’animateur de talkSPORT Drive Andy Goldstein, qui a fait l’éloge de Bellingham.

« Il a 18 ans, il a fait plus de 100 apparitions chez les pros, il nous rappelle un [Steven] Gerrard maintenant », a déclaré Goldstein.

«Je sais que c’est un éloge, mais il pourrait continuer à être comme [Zinedine] Zidane, nous le notons très bien, je pense que c’est un joueur phénoménal.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici