Jude Bellingham remporte le premier carton rouge de sa carrière senior et Erling Haaland marque un beau double alors que le Borussia Dortmund bat les quatre premiers rivaux de la Bundesliga

Jude Bellingham a remporté le premier carton rouge de sa carrière senior, mais Erling Haaland a de nouveau fait l’affaire lorsque l’attaquant a marqué deux fois lors de la victoire 2-0 du Borussia Dortmund sur ses quatre rivaux Wolfsburg.

La qualification en Ligue des champions étant une priorité pour l’équipe de la Ruhr, la deuxième frappe de Haaland l’a porté à 25 pour la saison, ce qui en fait le premier joueur de l’histoire du club à marquer deux fois en dix matches de championnat en une saison.

Jude Bellingham a reçu ses ordres de marche pour la première fois de sa carrière senior

Pourtant, tout n’a pas été positif pour BVB, car leur jeune starlette anglaise Bellingham a vu rouge à la 59e minute après avoir ramassé un deuxième jaune.

L’international anglais de 17 ans a été réservé pour la deuxième fois du match pour un tacle maladroit sur Kevin Mbabu de Wolfsburg en seconde période, après avoir été initialement réservé peu de temps après le premier but de Haaland à la 12e minute.

C’était le premier expulsion de la carrière de Bellingham et il sera désormais interdit pour le prochain match de Dortmund – une confrontation monstre avec le RB Leipzig, deuxième.

Dortmund est à un point des quatre premiers de la Bundesliga et à deux points de Wolfsburg, troisième, avec seulement trois matchs à jouer cette saison.

Haaland a maintenu sa forme de score brûlante pour le Borussia Dortmund samedi

Le doublé très demandé de Haaland a également permis au joueur de 20 ans de briser le record du club de Pierre-Emerick Aubameyang de buts à l’extérieur marqués en une seule saison pour BVB, la star norvégienne ayant désormais 16 ans.

Le premier carton rouge en carrière de Bellingham est également venu un jour où il a été décrit comme “ intouchable ” par les initiés des transferts, au milieu de liens avec un passage étonnant en Premier League.

L’adolescent, qui a rejoint Dortmund du club natal de Birmingham City l’été dernier pour environ 25 millions de livres sterling, a connu une ascension étonnante et rapide dans la première équipe d’Allemagne et a mérité des éloges pour ses performances au plus haut niveau en Ligue des champions cette saison.

Bellingham a vu rouge pour le Borussia Dortmund, qui considérerait le joueur de 17 ans “ intouchable ” avant la fenêtre de transfert d’été

Selon les rapports d’Eurosport, Chelsea fait partie des meilleurs clubs qui suivent les progrès de Bellingham à Dortmund au milieu des rumeurs selon lesquelles le club de Bundesliga exigerait déjà 100 millions de livres sterling pour le joueur de 17 ans.

Cependant, le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé samedi que le BVB considérait le jeune milieu de terrain anglais comme “ intouchable ” et qu’il restait définitivement sur place cet été.