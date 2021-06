Jude Bellingham s’apprête à prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund alors que la cible de Chelsea célèbre son 18e anniversaire le jour du match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

in

L’adolescent anglais Jude Bellingham devrait signer un nouveau contrat avec le Borussia Dortmund après une première saison impressionnante en Bundesliga.

La starlette a opté pour le club allemand plutôt que Manchester United l’été dernier lorsqu’il a quitté Birmingham City pour un contrat de 30 millions de livres sterling.

Bellingham a connu une brillante première saison à Dortmund, remportant le Pokal

Bien qu’il n’ait encore que 17 ans, il s’est inscrit directement dans la première équipe de Dortmund et a fait 46 apparitions dans toutes les compétitions, les aidant à remporter le DFB-Pokal.

Bellingham a également bénéficié d’une grande confiance de la part de son manager sur la plus haute scène, jouant et excellant dans leurs énormes liens en Ligue des champions la saison dernière.

Et The Sun rapporte que le milieu de terrain sera récompensé par une prolongation de contrat de deux ans – le gardant au club jusqu’en 2025 et mettant au lit toute spéculation sur un éventuel passage en Premier League.

Bellingham a disputé six matches en Angleterre et espère sa septième le jour de son 18e anniversaire

Des rapports avaient lié Chelsea à un déménagement pour l’adolescent, mais la prolongation rend un déménagement peu probable.

Bellingham aura également 18 ans mardi alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Allemagne lors de son dernier match de l’Euro 2020.

L’adolescent a déjà remporté six sélections pour son pays et a impressionné à chaque fois qu’il a joué.

Son coéquipier de Dortmund, Sancho, a fait l’éloge du milieu de terrain à la veille du choc de l’Euro 2020.

Gareth Southgate a donné à Bellingham deux apparitions remplaçantes à l’Euro 2020

Il a dit : « Le gamin est mature. Je pense que tout le monde peut le remarquer, mais il le mérite.

«Il a travaillé extrêmement dur à Dortmund, en particulier sa première séance d’entraînement – ​​on pouvait déjà dire qu’il était prêt à jouer en Allemagne.

« Le ciel est la limite pour Jude. Participer à un tournoi majeur pour l’Angleterre est une chose très importante et, comme vous pouvez le voir, il joue son rôle pour l’équipe.

“Il le mérite. S’il continue à bien faire, il peut atteindre le sommet.