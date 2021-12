Jude Bellingham « se trompe » pour les commentaires d’après-match sur l’arbitre et la starlette du Borussia Dortmund « devraient être mis en place » pour des remarques, déclare Simon Jordan

Jude Bellingham « doit être remis à sa place » pour les commentaires qu’il a faits à propos de l’arbitre après la défaite du Borussia Dortmund contre le Bayern Munich, a affirmé Simon Jordan.

L’international anglais fait l’objet d’une enquête par la police après qu’une plainte pénale a été déposée pour les remarques qu’il a faites à propos de Felix Zwayer à la suite de la défaite 3-2 de son équipe à « Der Klassiker ».

Bellingham a été critiqué pour ses propos

Le joueur de 18 ans a été exaspéré par plusieurs décisions dans le match et a fait une réclamation sérieuse à propos de l’arbitre.

« Pour moi, ce n’était pas une pénalité », a déclaré Bellingham à propos de son coéquipier Mats Hummels concédant une pénalité. « Il ne regarde même pas le ballon, il se bat pour le récupérer et il le frappe.

« Vous pouvez regarder beaucoup d’autres décisions dans le jeu. Si vous donnez à un arbitre, qui a, vous savez, match truqué avant, le plus grand match d’Allemagne, à quoi vous attendez-vous ? »

Il faisait référence au fait que l’officiel s’était vu imposer une suspension de six mois par la fédération allemande en 2005 à la suite d’une controverse sur les matchs truqués.

Jordan pense que Bellingham n’avait pas le droit de mentionner le passé de Zwayer

Mais le co-animateur de talkSPORT Jordan insiste sur le fait que l’adolescent était hors de propos pour avoir ramené l’arbitre dans le scandale et terni davantage son nom – bien qu’il n’ait pas été un acteur clé du scandale qui s’est produit il y a 16 ans.

« Les gens vont penser que je suis méchant et que c’est un programme, mais parfois ces joueurs prennent un peu d’avance sur eux-mêmes », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Ce sont les fous et ne devraient pas diriger l’asile et c’est un élément où les joueurs pensent qu’ils peuvent dire ce qu’ils veulent et s’en tirer.

« Il ne devrait pas parler comme ça.

« Il est tout à fait dans son don pour dire que c’est un mauvais arbitrage, mais lorsque vous commencez à vous déplacer sur un territoire sur quelque chose que vous ne connaissez clairement pas et que quelqu’un d’autre vous a fourni cette information, vous pouvez vous cacher derrière le fait qu’il a 18 ans, et s’en tirer à la suite de cela, mais, vraiment et vraiment, il doit être remis à sa place ici.

Bellingham pourrait désormais faire l’objet d’une action rétrospective de la part des autorités allemandes et Jordan pense que le jeune devrait accepter sa punition sans se plaindre.

Bellingham n’était pas un homme heureux après ‘Der Klassiker’

« L’arbitre il y a 15 ou 16 ans n’est pas nécessairement quelqu’un de complice de matchs truqués ou un architecte de celui-ci, il a été associé à des gens dont il aurait dû parler », a-t-il ajouté.

« Vous avancez de 15, 16 ans et la FA allemande a décidé qu’il était racheté.

« Vous avez un footballeur de 18 ans qui pense qu’il a le droit de le ramener à quelque chose d’il y a 15 ans dont il n’a aucune connaissance ou connaissance préalable.

« Jude Bellingham vient d’un milieu où son père est policier.

« Il devrait regarder les choses d’une certaine manière et avoir un certain point de dire que ce n’était peut-être pas la chose la plus sage qu’il aurait pu faire. »

