Jude Bellingham «  tellement fier  » alors que son frère cadet Jobe fait ses débuts à Birmingham le même jour où il joue pour le Borussia Dortmund lors d’une victoire de retour

Samedi était un jour de fierté pour la famille Bellingham avec Jude et Jobe en action pour leurs clubs.

La star anglaise Jude Bellingham continue d’être un acteur clé du Borussia Dortmund et a marqué un but tardif lors de sa superbe victoire de retour contre l’Eintracht Frankfurt.

Bellingham a joué pour Dortmund dans sa brillante victoire de retour

Son frère cadet Jobe, qui n’a encore que 16 ans, a fait ses débuts pour Birmingham en s’inclinant 1-0 contre Plymouth en FA Cup.

Jude, 18 ans, a également gravi les échelons à Birmingham et a fait ses débuts à 16 ans.

Il a été recruté par Dortmund en 2020 et s’est rapidement imposé comme un habitué de la première équipe.

Il a marqué une tête à la 87e minute contre l’Eintracht Frankfurt alors que son équipe renversait un déficit de 2-0 pour s’imposer 3-2.

Jobe Bellingham fait ses débuts à Birmingham à 16 ans

Thorgan Hazard en a récupéré un avant que Bellingham et Mahmoud Dahoud ne frappent pour donner à Dortmund les points et se déplacer à moins de six des premiers du Bayern Munich.

De retour en Angleterre, Jobe Bellingham est entré en jeu à la 70e minute pour Birmingham lors de leur défaite en FA Cup contre Plymouth qui est entrée en prolongation.

Son frère aîné était ravi de voir Jobe faire ses débuts pour le club où il a également obtenu ses premières opportunités.

Il a écrit sur Twitter : « Tellement fier. »