Jude Bellingham Transfert de 90 millions de livres sterling à Liverpool « vaut chaque centime », avec un jeune de 18 ans « incroyable » soutenu en tant que signature parfaite et « démarreur garanti » sous Jurgen Klopp

Liverpool aurait prévu un transfert de 90 millions de livres sterling pour le jeune du Borussia Dortmund et de l’Angleterre Jude Bellingham – et Gabby Agbonlahor dit qu’il « vaudrait chaque centime ».

Bellingham a été un acteur clé de la Bundesliga cette saison, bien qu’il n’ait que 18 ans, et a joué pour eux dans d’énormes matches de championnat et de Ligue des champions.

GETTY

Bellingham a tous les attributs pour atteindre le sommet

Liverpool est lié à un intérêt pour l’ancienne star de Birmingham City depuis des mois, après son impressionnante émergence au plus haut niveau depuis son déménagement surprise en Allemagne.

Maintenant, le Daily Mirror rapporte que Jurgen Klopp tentera d’éloigner le milieu de terrain de son ancien club l’été prochain.

Et l’ancien attaquant de Premier League Agbonlahor pense que cette décision « a du sens » pour les deux parties et que Bellingham serait « garanti de commencer chaque match » à Anfield.

« Il vaudrait chaque centime », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT.

« Il a 18 ans, il va continuer à s’améliorer. Je l’ai regardé plusieurs fois, il est incroyable, et il va continuer à s’améliorer, surtout à Dortmund où il joue chaque semaine.

.

Bellingham a déjà dix sélections en Angleterre

« Je pense qu’il est logique qu’il aille également à Liverpool parce que vous devez continuer à vous améliorer.

« Manchester City a amélioré son équipe, Chelsea l’a fait et Liverpool – [Naby] Keïta, [Alex] Oxlade-Chamberlain – sont-ils vraiment les joueurs qui vont maintenir Liverpool là-haut ? Je ne suis pas sûr.

« Mais Bellingham s’intégrerait directement dans ce milieu de terrain là-bas. »

L’ancien attaquant d’Aston Villa a ajouté : « Il est assuré de commencer chaque match. Vous pourriez l’imaginer – [Jordan] Henderson, Fabinho et Bellingham jouent à trois.

« Ils ne peuvent pas compter sur Keita. Il a eu beaucoup de blessures. Chamberlain semble également avoir beaucoup de blessures, il serait donc une signature parfaite pour lui à Liverpool.

Depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance du championnat de Birmingham l’année dernière, après avoir disputé 44 matchs pour les Blues lors de la saison 2019/20 à l’âge de 16 ans, Bellingham a pris d’assaut la Bundesliga.

.

Bellingham est passé par l’académie de Birmingham

Il est devenu un titulaire régulier de l’équipe allemande, ce qui lui a valu plusieurs convocations en Angleterre au cours de la dernière année, dont un billet pour l’Euro 2020 avec l’équipe de Gareth Southgate.

Bellingham avait déjà dix sélections pour les Three Lions, ayant été le troisième plus jeune joueur à faire ses débuts en Angleterre – seulement derrière Wayne Rooney et Theo Walcott – lorsqu’il a remporté sa première en novembre 2020, à l’âge de 17 ans et 137 jours.

Et Agbonlahor insiste sur le fait que son exposition au football en équipe première au plus haut niveau du football européen au début de sa carrière ne peut que signifier que le joueur de 18 ans est destiné à la grandeur.

L’ancien capitaine de Villa a ajouté : « Quand j’avais 18 ans, je jouais au football des moins de 18 ans !

« Il a 18 ans, il a joué plus de 100 matchs, il joue pour l’Angleterre – il pourrait être aussi bon qu’il le souhaite.

« Il a tout – il peut courir avec le ballon, il peut tacler, il peut marquer des buts, il peut utiliser n’importe quel pied, il a aussi ce côté physique. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.