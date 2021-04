Judge Dredd: 5 raisons pour lesquelles j’ai un faible pour le film Sylvester Stallone

C’était mon introduction au personnage

Enfin, s’il n’y avait pas de film Judge Dredd dans les années 90, je ne me serais probablement jamais investi dans le personnage en premier lieu. Dans les années 90, si ce n’était pas Marvel, DC ou Image, je n’ai pas joué avec. Donc, je n’aurais certainement jamais entendu parler de 2000 après JC. Bien sûr, vous pouvez dire que je suis peut-être entré dans le personnage avec le film de 2012, mais j’en doute, car il est difficile d’attirer mon attention ces jours-ci. Non, le juge Dredd m’a frappé au bon moment. J’avais environ 12 ans quand il est sorti, ce qui était juste le bon âge pour me faire entrer dans la série.