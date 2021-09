Judge Dredd, nouveaux modes, cartes et tout ce qui arrive dans Warzone et Black Ops Cold War avec la mise à jour de mi-saison

Comme nous l’attendions des mises à jour de mi-saison de Call of Duty, l’actualisation de la saison 5 apporte une multitude de nouveaux contenus aux deux Zone de guerre et Guerre froide des Black Ops. Le nouveau contenu devient disponible le jeudi 9 septembre dans les deux jeux, mais les mises à jour elles-mêmes arrivent le 7 septembre dans Black Ops Cold War, et le lendemain dans Warzone.

Les Black Ops Guerre froide multijoueur côté obtient une nouvelle carte 6v6 sous la forme de Zoo, un remake d’une carte DLC de l’original Black Ops. Zoo est une carte de taille moyenne qui obtiendra sa propre liste de lecture 24h/24 et 7j/7 une fois la mise à jour en ligne.

Un nouveau mode est également en route : la démolition. Ce mode classique est essentiellement Search and Destroy avec des réapparitions.

Dans Des morts-vivants, Outbreak obtient une nouvelle région : Armada. Celui-ci est basé sur la carte multijoueur du même nom. Parallèlement à la nouvelle zone, il existe également un nouvel événement mondial Outbreak. Cela prend la forme d’un nouveau type de coffre, disponible dans toutes les régions d’épidémie. Le billet de blog n’a pas dit ce que les joueurs peuvent attendre du coffre noir, mais a laissé entendre qu’il renforcerait les chargements des joueurs.

Ce n’est même pas la fin du contenu Outbreak, car la mise à jour de mi-saison introduit également un événement à durée limitée appelé Survie. Cet événement débutera parallèlement à l’événement The Numbers dans Warzone (plus de détails ci-dessous) et transformera Outbreak en une expérience de survie hardcore.

Les joueurs n’apparaîtront qu’avec une mise à niveau sur le terrain et un pistolet 1911. Vous devez toujours terminer l’objectif principal et soit exfiler, soit déformer, mais vous le ferez sous les effets de certains modificateurs punitifs. Certains d’entre eux incluent une mini-carte désactivée, un HUD brouillé et plus encore.

Vous ne régénérez pas automatiquement les PV après avoir subi des dégâts en Survie. Au lieu de cela, vous devrez ramasser de la nourriture pour guérir. Il existe quatre raretés que vous pouvez rencontrer, qui vous soignent de 50HP à 150HP. Le niveau le plus élevé soigne pour 200 HP et offre 1 HP par seconde de régénération pendant 60 secondes.

Treyarch n’a pas oublié non plus les zombies à base ronde. La nouvelle mise à jour introduit le Rampage Inducer, une nouvelle cartouche d’essence dans la zone de départ qui augmentera temporairement la difficulté standard en folie de niveau Cranked – à condition que tout le monde dans l’équipe soit d’accord. Cela signifie essentiellement que les zombies apparaîtront beaucoup plus rapidement et deviendront plus puissants jusqu’au tour 20.

Zone de guerre se dote d’un nouveau mode en ce début de mi-saison : Clash. Ce mode est essentiellement du TDM, opposant deux équipes de 50 joueurs dans une course pour atteindre 500 points, avec les réapparitions activées.

Plus tard dans la saison, les Iron Trials ’84 démarrent. Ce mode apporte une touche hardcore à Warzone. La santé des joueurs sera augmentée, mais la régénération réduite. Les chargements gratuits ont été supprimés, vous devrez donc les acheter auprès de Buy Stations, qui les propose désormais également à des prix plus élevés.

Le Goulag reste, mais le choix des armes sera très limité. Vous ne rencontrerez que des armes plus difficiles à utiliser. Si vous gagnez, vous pouvez revenir avec l’arme avec laquelle vous avez gagné. Le blog a également fait allusion à d’autres changements environnementaux, mais les détails sont minces pour le moment.

L’événement Numbers est le plus gros élément du ticket pour Warzone. À partir du 21 septembre, l’événement verra les stations de diffusion mobiles tout autour de Verdansk commencer à diffuser les émissions de Numbers. Si vous interagissez avec eux, vous obtiendrez 2 000 $ à utiliser dans le match en cours. Chaque interaction après cela apportera une récompense exclusive, comme des cartes de visite, des charmes, des bonus XP et des autocollants.

Lorsque l’événement sera lancé, vous trouverez également une nouvelle piste de récompenses qui offre des déverrouillages uniques dans Warzone et Black Ops Cold War.

Enfin, de nouveaux skins arrivent dans les deux jeux. Le plus important d’entre eux est le juge Dredd, un skin pour Beck du Pacte de Varsovie.

Activision est poursuivi par l’État de Californie pour sexisme généralisé, discrimination et une soi-disant « culture de garçon de la fraternité ». Le bureau de l’État pour l’emploi et le logement équitables a récemment élargi le procès pour inclure les travailleurs temporaires, accusant l’entreprise de détruire des preuves.

Bien qu’Activision n’ait pas encore officiellement répondu au procès devant les tribunaux, la société a pris des mesures pour résoudre les problèmes, même si beaucoup pensent qu’elles ne vont pas assez loin. Jusqu’à présent, la majeure partie de cela est tombée sur Blizzard, qui a perdu son président et son responsable des ressources humaines aux côtés de plusieurs autres designers de haut niveau et de longue date.