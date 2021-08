Judi Love a ressenti une «puissance supérieure» et a changé sa vie après la mort de sa mère .

Judi a parlé franchement de sa vision de la vie (Photo: ITV/Loose Women)

Judi Love a révélé comment elle s’était sentie guidée par une puissance supérieure après la mort de sa mère.

La star de Loose Women a été dévastée lorsqu’elle a perdu sa mère à cause de la démence, ce qui provoque une détérioration de la mémoire, en 2009 et elle a beaucoup parlé du passé à propos de ses expériences avec sa mère avant sa mort.

Dans l’épisode de lundi de l’émission de jour ITV, elle a déclaré: “Je pense vraiment que c’est quelque chose qui m’a fait changer d’air.

“J’ai toujours grandi avec la religion mais j’ai l’impression que je ne suis pas quelqu’un qui reste dans une boîte avec la religion… J’ai l’impression que cela m’apporte un peu de paix, je crois que votre spiritualité pourrait être quelque chose [else].’

Bien qu’elle ait admis que certaines personnes pouvaient voir certaines choses comme ses propres efforts payants ou simplement comme de la chance, elle a ressenti «un alignement» dans sa vie avec certaines choses depuis le décès de sa mère.

«Il y a certaines choses où j’ai senti qu’un alignement s’était produit. J’ai choisi deux emplois – celui que je voulais, je n’ai pas eu, j’ai eu l’autre », a expliqué la mère de deux enfants.

«J’étais enceinte, cela a pris cinq mois, mais quand j’ai commencé, ces autres femmes avaient commencé qui connaissaient un comédien, puis je les ai rencontrées.

« Une fois que je me suis ouvert au retour de la maternité et que ma mère est morte et a vu cette transition, voir quelqu’un que j’aime tellement et cette transition de la physique et d’eux… Quel est mon but ?

“Une fois que j’ai fait cela, j’ai découvert que les choses commençaient à se mettre en place et j’avais vraiment l’impression que cela venait d’une puissance supérieure… Je sentais que je me connectais avec quelqu’un qui me guidait un peu plus.”

La star stricte Judi a expliqué qu’elle pensait que ” tout arrivait pour une raison “, et sa conviction venait des conséquences de la mort de sa mère.

“J’ai l’impression que tout arrive pour une raison, dans une certaine mesure – que ce soit pour nous donner une leçon pour que nous ne commettions plus cette erreur, ou pour ouvrir un nouveau chapitre ou une nouvelle phase de votre vie”, a-t-elle déclaré.

« Je crois vraiment qu’il existe un pouvoir supérieur qui vous guide vers certaines choses. Je pense que, pour moi, ce qui m’a amené à ce lieu, c’est lorsque ma mère est décédée et que j’ai vu la différence entre cet être physique et cet être spirituel n’étant pas là…

« Voyant que cette énergie est partie, cela m’a juste fait penser qu’il doit y avoir plus dans la vie, donc je dois vivre, je dois utiliser cette même énergie pour que les autres se sentent bien.

«Cela m’a fait penser à plus d’objectifs que de faire nécessairement un travail qui consiste simplement à survivre et à vivre la vie de manière routinière. J’ai vraiment essayé de me connecter à un niveau spirituel.

Loose Women est diffusé en semaine sur ITV à 12h30.

