Judicial Watch demande à la Cour suprême d’entendre une affaire sur les politiques d’admission à Harvard, les Américains d’origine asiatique ⋆ .

Judicial Watch a déclaré lundi avoir déposé un mémoire demandant à la Cour suprême d’entendre une contestation des politiques d’admission de Harvard, qui est en partie fondée sur la race et que les plaignants affirment qu’elle est discriminatoire à l’égard des Américains d’origine asiatique.

Le groupe de surveillance à tendance conservatrice et Students for Fair Admissions, une organisation à but non lucratif axée sur la fin des pratiques d’admission fondées sur la race par les collèges américains, soutiennent que l’affaire contre Harvard devrait être entendue par la Cour suprême pour créer un précédent pour de telles politiques d’admission.

«La discrimination raciale sanctionnée par la Cour dans les admissions à l’université est contraire à la loi fédérale et à la Constitution américaine», a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton. «La Cour suprême devrait cesser d’abuser de ses pouvoirs pour protéger la discrimination raciale et défendre les droits des étudiants asiatiques et d’autres innocents punis pour être de la mauvaise race par Harvard et d’autres universités.»

Dans le cadre d’un procès contre Harvard, Students for Fair Admissions a fait valoir que les politiques d’admission de l’université Ivy League pour les Américains d’origine asiatique violaient le titre VI de la loi sur les droits civils, qui interdit les admissions anticonstitutionnelles fondées sur la race par les universités publiques.

Le mémoire de Judicial Watch suit le tribunal de district américain pour le premier circuit confirmant les pratiques d’admission de Harvard dans le dossier des étudiants pour des admissions équitables.

«Les programmes d’admission qui discriminent intentionnellement sur la base de la race peuvent eux-mêmes affecter négativement le niveau de compréhension et de tolérance raciales sur les campus universitaires d’aujourd’hui», a déclaré Judicial Watch dans son mémoire.

Plus tôt cette année, le ministère de la Justice a abandonné une action en justice contre l’Université de Yale pour discrimination présumée à l’encontre de candidats d’origine asiatique, selon le New York Post.

Lien source