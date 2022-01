Judicial Watch poursuit le FBI pour des dossiers sur la note de service sur la théorie de la race critique de Garland

Judicial Watch a annoncé lundi avoir déposé une plainte en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) pour obtenir des dossiers sur un mémorandum du procureur général Merrick Garland ordonnant aux forces de l’ordre de « s’attaquer à l’augmentation de la conduite criminelle dirigée contre le personnel scolaire » à la suite de discussions animées sur la théorie critique de la race. .

Le chien de garde conservateur a recherché des documents du Federal Bureau of Investigation (FBI) liés à la note par le biais d’une demande FOIA d’octobre 2021, mais l’agence fédérale n’a pas répondu.

La note controversée, intitulée « Partenariat entre les forces de l’ordre fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales pour lutter contre les menaces contre les administrateurs scolaires, les membres du conseil d’administration, les enseignants et le personnel », a déclaré qu’il y a eu un « pic inquiétant de harcèlement, d’intimidation, et menaces de violence contre » les employés de l’école.

Garland a déclaré que la note était basée sur une lettre de la National School Board Association qui classait les actions des parents contre la théorie critique de la race comme « terrorisme domestique et crimes haineux ». L’Association s’est par la suite excusée pour la lettre.

Judicial Watch a déclaré que sa demande comprend « tous les enregistrements liés à toute action prévue ou entreprise par le Federal Bureau of Investigation en réponse au mémorandum, ainsi que tous les enregistrements connexes de communication entre tout fonctionnaire ou employé du FBI et tout autre individu ou entité. . «

Dans un communiqué de presse annonçant le procès, le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a écrit : « L’administration Biden veut cibler les parents en tant que » terroristes « en abusant du FBI et du DOJ pour intimider les parents qui s’opposent au programme raciste et anti-américain de la théorie de la race critique… Maintenant Judicial Watch a dû déposer une plainte fédérale FOIA parce que les agences sont en mode dissimulation face à cet abus de pouvoir choquant. »

Lien source