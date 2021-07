Judicial Watch poursuit le FBI pour des dossiers sur l’obtention d’informations bancaires sur des personnes à Washington le 6 janvier ⋆ .

Judicial Watch a déclaré mardi avoir déposé une plainte au titre de la Freedom of Information Act contre le Federal Bureau of Investigation pour des enregistrements de communication entre le ministère de la Justice et plusieurs organisations financières concernant des transactions financières présumées effectuées par des personnes de la région de Washington DC les jours entourant le 11 janvier. 6 Émeute au Capitole.

Le groupe de surveillance judiciaire conservateur a déclaré que le FBI refusait de confirmer ou de nier l’existence de tels documents. Le procès déposé mardi a été créé après que le FBI n’a pas répondu à une autre demande de dossier ouvert le 10 février 2021.

“Nous voulons des détails sur ce qui semble être un abus sans précédent de la vie privée financière d’innombrables Américains innocents par les grandes banques et le FBI”, a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton. « L’obstruction du FBI et son refus de refuser notre demande en disent long. »

Le chien de garde demande tous les enregistrements de communication entre le FBI et les institutions financières, notamment Bank of America, Citibank, Chase Manhattan Bank, Discover et American Express, entre autres. Cependant, aucun délai n’a été donné au FBI et au DOJ pour répondre à la demande.

En juin, il a été découvert que Bank of America avait remis les informations bancaires et transactionnelles d’environ 200 personnes dans la région de Washington DC au moment de l’émeute, selon Fox News.

Bank of America se serait « engagée activement mais secrètement dans la chasse aux extrémistes en coopération avec le gouvernement » et, à la suite des événements du 6 janvier, aurait donné au FBI les dossiers financiers de ses clients. »

