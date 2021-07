Judo et triathlon, options de médailles espagnoles pour ce dimanche

24/07/2021 à 14:49 CEST

pari

Le premier jour de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a laissé la première médaille à la délégation espagnole en charge de la taekwondo Adriana Cerezo, qui à 17 ans a déjà marqué l’histoire avec l’argent à -49 kg. Ce dimanche, nous continuerons à faire attention aux arts martiaux, car en judo, nous avons des options.

Julia Figueroa et Fran Garrigós Ils n’ont pas pu se battre pour les médailles le premier jour malgré le fait qu’ils étaient des candidats clairs et maintenant, Ana Pérez Box (-52 kg) et Alberto Gaitero (-66 kg) reprendre.

L’Alicante arrive deuxième au monde à ces Jeux et le tirage n’est pas trop dur pour ce qu’il aurait pu être. L’Espagnole a remporté son premier rival chaque fois qu’elle l’a affrontée et il en va de même pour ses rivaux potentiels au deuxième tour. Qui prend l’or est payé à [56].

Alberto Piper, pour sa part, c’est plus compliqué. Au premier tour il rencontrera la légende ukrainienne Georgii Zantaraia, six fois médaille du monde. Il est vrai qu’il est en fin de carrière et n’est plus celui qu’il était, mais celui qu’il avait retenu. En quart de finale, il affrontera également l’un des grands favoris pour l’or, Un Baul. Qui monte au plus haut est payé à [23].

De plus, ce dimanche, les médailles du triathlon seront également mises en jeu et, en elles, Javier Gómez Noya, Mario Mora et Fernando Alarza ils chercheront les métaux tant attendus. Cette discipline nous a déjà donné beaucoup de joies dans le passé et à Tokyo 2020, il y a des possibilités de revivre ces succès.