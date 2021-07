Judo | Jeux Olympiques : Ana Prez Box et Alberto Gaitero chercheront la médaille à Tokyo

in

Mis à jour 24/07/2021 – 11:15

Fran Garrigs et Julia Figueroa n’ont pas pu se battre pour les médailles lors de la première journée de judo olympique. C’étaient des options claires pour le métal, mais ils n’ont pas eu le jour et ils l’ont payé. Ce dimanche Ana Prez Box (-52 kg) et Alberto Gaitero (-66 kg) prennent le relais à la recherche de la précieuse médaille sur le tatami Nippon Budokan.

Ana Prez Box vient avec la vitole d’être finaliste au monde il y a tout juste un mois et demi et a un tirage au sort, dans les limites de ce qui convient, abordable. Pour entrer dans le bloc final (10h00, heure espagnole), vous devez atteindre les quarts du premier tour, qui commence à 4h00, heure espagnole. A son premier combat il mesurera Fabienne Kocher, qui vient d’être une médaille de bronze mondiale dans le même championnat dans lequel Ana l’a battue pour accéder à la grande finale. Ils ont concouru ensemble quatre fois et tous les quatre sont tombés du côté de l’Alicante.

Au deuxième tour hypothétique, elle pourra affronter l’Ouzbek Diyora Keldiyorova, championne d’Asie en 2019 et que l’Espagnole a déjà battue à chaque fois qu’elles ont combattu. Déjà en quarts de finale, elle affrontera l’actuelle championne olympique kosovare Majlinda Kelmendi, qui ne vit pas son meilleur moment, ou la Portugaise Joana Ramos, déjà vétéran à 39 ans. Il est relativement logique de penser que Box a de nombreuses options pour se lancer dans la lutte pour les métaux, mais vu ce qui s’est passé le premier jour, rien n’est sûr.

Alberto Gaitero a plus compliqué

Le cas d’Alberto Gaitero est différent. Au premier tour, une légende de ce sport sera jouée, l’Ukrainien Georgii Zantaraia. Il est vrai que le sextuple médaillé mondial arrive à un point bas dans la dernière ligne droite de sa carrière, mais son judo est étudié sur tous les tatamis du monde et est toujours dangereux. Oui, il a perdu au premier tour des deux Jeux auxquels il a participé.

S’il passe en huitièmes, il affrontera un autre os dur : le Slovène Adrian Gomboc. Il est le champion d’Europe et Piper sait déjà ce que c’est que de le battre. Il l’a fait en 2019 dans le seul combat dans lequel ils se sont affrontés. Dans les hypothétiques quarts, cependant, arrivera An Baul, argent à Rio 2016, champion du monde en 2015 et grand favori pour la médaille d’or aux côtés du Japonais Hifumi Abe.