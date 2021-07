Judo | Jeux Olympiques : Ana Prez Box et Alberto Gaitero chutent au premier tour

Aux Jeux Olympiques, de nombreux facteurs influencent et les judokas espagnols ont peu de points positifs qui les accompagnent. Deuxième journée sur le tapis du Nippon Budokan et deuxième contretemps pour le nôtre. Ana Prez Box (-52 kg) et Alberto Gaitero (-66 kg) Ils n’ont pas réussi à passer le premier tour et sont tombés face à Fabienne Kocher de Suisse et Georgii Zantaraia d’Ukraine, respectivement.

Le vice-champion du monde d’Alicante a été prévenu. Peu de temps auparavant, l’actuelle médaille d’or olympique Majlinda Kelmendi était tombée sur la même tapisserie et elle, bien qu’elle affrontait une vieille connaissance, n’arrivait pas à se détendre.

Boîte Ana Prez Elle luttait pour la cinquième fois de sa carrière contre la Suissesse Fabienne Kocher et n’avait jamais perdu contre elle… jusqu’à ce dimanche. Des combats réguliers et rapprochés qui décidé d’une action quelque peu douteuse dans lequel l’arbitre a décrété wazari après avoir interprété que les Espagnols étaient tombés avec le côté.

Alberto PiperDe son côté, il avait un défi difficile à relever : affronter la légende ukrainienne Georgii Zantaraia. Six médailles mondiales et un scandale judo qui se mesurent à la puissance de l’Espagnol… et Tout ce qui aurait pu mal tourner pour le nôtre l’a fait. Du sang sur la lèvre, un sourcil fendu… Piper a terminé avec son visage comme un chrome et bandé comme une momie et, malgré tout, il a été supérieur tout au long du combat.

Notre judoka devait être conscient des shidos (fautes), ne plus saigner (il avait été soigné deux fois pour une blessure et s’il était soigné un troisième il serait disqualifié) et son rival. Déjà dans la technique d’or, Zantaraia a tiré en vétéran et a forcé la dernière sanction au Valladolid, qui est reparti avec la déception d’avoir chuté au premier tour mais avec la satisfaction d’avoir tout donné.

Trois représentants espagnols restent toujours en lice. Cristina Cabaa (-63 kg, compétition le mardi), Mara Bernabu (-70 kg, compétition le mardi) et Niko Shera (-90 kg, compétition le mercredi).