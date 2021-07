Judo | Jeux Olympiques : deux judokas géorgiens expulsés pour avoir enfreint les protocoles COVID

in

Mis à jour le 31/07/2021 – 11:47

Deux judokas géorgiens ont été expulsés des Jeux olympiques pour avoir enfreint les protocoles COVID, a confirmé un porte-parole du Comité olympique du pays. Les deux athlètes ont quitté la ville pour faire du tourisme, ce qui est interdit dans cette édition, selon le règlement établi par le CIO pour ces Jeux qui se jouent en période de pandémie.

Bien que le principe n’ait pas fourni de données sur les contrevenants, le porte-parole du comité d’organisation, Masanori Takaya, a rapporté plus tard qu’il s’agissait de deux judokas masculins. “Personne ne devrait quitter le village des athlètes pour faire du tourisme”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’expulsion avait été décidée vendredi.

Il s’agit des judokas Lasha Shavdatuashvili et Vazha Margvelashvili, qui ont obtenu les médailles d’argent dans les catégories des 73 et 66 kilos, respectivement, lors des jours précédents de compétition et séjournaient toujours à la Villa, selon l’agence locale Kyodo.

Les deux athlètes ont quitté la Villa dans la nuit de mardi dernier, après avoir terminé leurs compétitions la veille, et se sont rendus dans d’autres quartiers de la capitale japonaise, dont la tour de Tokyo, une destination touristique prisée, selon les médias japonais.

En raison de la pandémie de coronavirus, les athlètes et tous les autres détenteurs de titres olympiques doivent suivre strictement les règles du livre de jeu COVID-19.