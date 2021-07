Judo | Jeux Olympiques : Fran Garrigs et Julia Figueroa ouvrent l’interdiction du judo à Tokyo 2020

Cela faisait longtemps que le judo espagnol n’avait pas participé aux Jeux Olympiques avec autant de possibilités de médailles. Ce samedi (4h00 heure espagnole avec les premiers tours et 10h00 heure espagnole avec le bloc final) commence la compétition le Tatami Nippon Budokan et il le fait avec les catégories de -60 kg pour les hommes et -48 kg pour les femmes, où Fran Garrigs et Julia Figueroa ils ont de sérieuses chances de monter sur le podium.

Les deux Ils arrivent avec une médaille de bronze sous le bras à la Coupe du monde à Budapest il y a tout juste un mois et demi et les tirages au sort n’ont pas été particulièrement durs pour eux. Il est vrai que le système de compétition vous oblige à atteindre les quarts de finale pour vous qualifier pour une médaille (si vous tombez avant, il n’y a pas d’option de play-off et, si vous participez à un play-off, vous ne pouvez vous qualifier que pour les deux bronzes qui sont en jeu. ), mais la route vers ce tour aurait pu être plus difficile.

Fran Garrigs, chemin possible vers les demi-finales

Fran garrig démarre directement en huitièmes de finale à ses deuxièmes Jeux. Si vous battez le français Luka Mkheidze vous serez en quarts et entrez dans le bloc final (les combats pour le bronze, les demi-finales et les combats pour les médailles se déroulent dans un deuxième bloc après une longue pause des préliminaires). La Gaule est un adversaire coriace, mais celui de Mstoles l’a déjà battu en finale du championnat d’Europe de cette même année à Lisbonne avec un grand contre. Ce fut un très long combat, mais j’ai fini par tomber du côté espagnol.

Dans les chambres, vous pouvez rencontrer deux vieilles connaissances : l’Ouzbek Sharafuddin Lutfillaev ou l’Ukrainien Artem Lesiuk. Avec les deux, il a concouru deux fois et avec les deux, il a le H2H égalé (un combat pour chacun). Lutfillaev est le plus titré des deux avec le vice-champion du monde à Tokyo 2019, il sait donc déjà ce que c’est que de réussir au Japon.

Dans les hypothétiques demi-finales ou les play-off box, les choses se compliquent. Ici, Fran affrontera le vainqueur de la poule A en cas de ronde ou le perdant en cas de chute en quarts de finale. Le GL’éorgien Robert Mshvidobadze (argent à la Coupe du monde de Bak 2018) et le mongol Amartusha Dashdavaa (argent à la Coupe du monde de Rio 2013), les principales menaces.

le favorite du titre, la Japonaise Naohisa Takato, va à l’autre partie de la table et ne verra pas les visages avec Fran jusqu’à la finale ou la lutte pour le bronze. Le Japonais était déjà troisième à Rio 2016 et n’a perdu que quatre combats depuis les derniers Jeux. Il est trois fois champion du monde et veut ajouter l’or qui lui manque devant son public.

Julia Figueroa, avec la graine moins forte dans sa piscine

Julia affronte également ses deuxièmes Jeux après Rio 2016 et le fait avec une médaille de bronze en Coupe du monde suspendu au cou. Il est 5 au classement mondial et cela lui a permis d’avoir un tirage assez favorable au sein de ce qui rentre dans la compétition des compétitions. Elle débute en seizièmes de finale contre la Turque Gulkader Senturk, 29e au classement mondial et qui détient une médaille de bronze au Grand Chelem d’Antalya son seul grand résultat ces deux dernières années.

Au deuxième tour, le Cordouan rencontrera Shira Rishony, d’Israël, qui a quatre bronzes en Grand Chelem et avec laquelle il a combattu à cinq reprises (quatre sont tombés du côté des Espagnols et un seul des Israéliens). Dans les salles hypothétiques arrivera le combat des combats pour les judokas basés à Valence.

C `est vrai que l’Ukrainienne Daria Bilodid, la Japonaise Funa Tonaki et la Kosovare Disstria Krasniqi Ils sont les grands favoris du sceptre olympique, mais la quatrième tête de série est le Mongol Munkhbat. 31 ans et deux Jeux derrière lui (7 à Londres 2012 et 5 à Rio 2016). C’est une roche dure. Il a quatre médailles en Coupe du monde et est très fort, avec quatre métaux lors des quatre dernières compétitions. Il a combattu avec Julia Figueroa à quatre reprises et l’Espagnol n’a pu s’imposer que sur l’une d’entre elles (Masters 2016).

En cas d’atteinte de ce quart de finale, Julia Figueroa assurera sa présence dans le bloc final et sera mesurée en demi-finale ou en repêchage à la Disstria Krisniqi précitée (numéro 1 au classement mondial) ou la Russe Irina Dolgova, qui jouera vraisemblablement les quarts de finale de la poule A.