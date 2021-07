Judo | Jeux Olympiques : Les Jeux Olympiques de Tokyo Photo : Le sport jette à nouveau des ponts

Mise à jour 30/07/2021 – 17:10

Ces Jeux Olympiques ont déjà laissé une image pour l’histoire. Ce vendredi a été l’un des moments les plus émouvants de cette épreuve olympique. Tahani Alqahtani (Arabai Saoud) et Raz Hershko (Israël) a montré au monde un exemple de sportivité et d’harmonie

Historiquement, de nombreux athlètes de certains pays arabes ou musulmans ont boycotté la compétition contre les Israéliens dans toutes sortes d’événements. Un fait qui s’est déjà produit dans ces mêmes Jeux lorsque Féthi Nourine refusé de se battre avant Tohar Butbul dans la catégorie des -73 kg.

Avant ce combat entre Hershko et Alqahtani, le Comité olympique d’Arabie saoudite a assuré que son athlète allait être de la partie. Il a envoyé un message inhabituel venant d’un pays qui ne reconnaît pas Israël.

L’éloge d’Israël de saoud pour son courage

“Je suis content que ce rendez-vous ait eu lieu. Après le match, nous avons discuté un peu dans la salle, mais elle [Al-Qahtani] Il ne voulait pas que les médias le documentent. On s’est serré la main et on s’est embrassé, on a parlé du match, de la situation dans son pays », a expliqué un compréhensif Hershko. “Je lui ai dit que j’avais compris et qu’il était courageux. Je suis content qu’il se soit finalement relevé, malgré tout, et se soit battu comme il se doit. Je suis content que le sport ait gagné.”il ajouta.

La Fédération internationale a temporairement suspendu l’Algérien Fethi Nourine et son entraîneur Amar Benihief après que le premier a quitté les Jeux Olympiques en refusant de combattre l’Israélien Tohar Butbul dans la catégorie des -73 kg lorsqu’il a appris son match au deuxième tour. Butbul était exempté dans le premier.

“Nous ne reconnaîtrons pas le drapeau israélien et nous ne nous tacherons pas les mains. Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est plus grande et plus importante que tout cela”, a déclaré l’entraîneur Benihief à la télévision. Quelque chose de très différent de ce qui s’est passé entre Hershko et Algahtani, qui a donné l’exemple au monde. Son image est déjà l’histoire du sport et de l’Olympisme.