Judo | Jeux Olympiques : L’image violente des Jeux… qui s’est avéré être un rituel

L’une des images de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce n’est pas une médaille, ce n’est pas non plus une victoire ou une déception. C’est le moment particulier entre le judoka allemand Martyna Trajdos et son entraîneur Claudiu pusa. Dans celui-ci, le technicien secoue violemment l’athlète et la gifle à deux reprises.

Plus précisément, dans les derniers ajustements avant le combat, on voit comment la judoka atteint la position de son entraîneur et lui-même, d’abord la secoue puis la gifle deux fois. Une image en dehors de ce que l’on peut normalement voir dans une compétition sportive.

L’image est devenue virale dans le monde entier, et des questions sur l’attitude du coach se sont posées, logiquement. Amené a dû sortir pour défendre son technicien, et il l’a fait à travers Instagram. “Je voudrais jouer dans un autre titre. L’image est le rituel que j’ai choisi avant la compétition. Mon entraîneur fait ce que je veux qu’il fasse pour me réveiller. Je lui ai demandé, alors ne le blâmez pas. Je besoin de ça avant mes compétitions pour être réveillé », a-t-il condamné.

Malgré les tentatives de son entraîneur, Amené il n’a pas été en mesure d’ajouter un grand résultat. A noter qu’il a dans sa paume des médailles européennes et mondiales. Mais Tokyo n’a pas baissé les bras et a été éliminé au premier échange par le Hongrois Szofi ozbas dans la catégorie 63kg.