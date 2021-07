Judo | Jeux Olympiques : Niko ne change pas l’histoire du judo espagnol

Nikoloz Sherazadishvili, Niko Shera, ont enterré les dernières options du judo L’espagnol pour changer une inertie qui a commencé à Athènes en 2004 sur le sec, après trois Jeux olympiques sur le podium. Le champion du monde a perdu la dernière option dont il disposait lorsqu’il s’est incliné face à l’Ouzbek Davlat Bobonov, qu’il avait toujours remporté, il y a quelques mois en Championnat du monde, lors du premier match de repêchage de la catégorie des -90kg. L’Espagnol de 25 ans a craqué pour la technique dorée de Waza-Ari, après un Ura-nage.

Une longue heure avant le début de la journée, Niko fait le tour des deux tatamis du Nippon Budokan, un temple du judo où les quatre minutes de combat ne se terminent pas par un cor mais par un gong. Un octogone de trois étages avec une tribune si verticale qu’elle ressemble à une bonbonnière.

Niko est l’un des coqs de ce corral où tout le monde ils se mettent en quatre avec leurs partenaires d’entraînement pour répéter les techniques avant la compétition. Entre Ouchi-garis et Osoto-gurumas, l’Espagnol discute avec Tato Mosakhlishvili, son sparring-partner intime. Ci-dessous est observé Quino Ruiz, le Miyagi de Brunete, 62 ans, une médaille d’argent en 91 à la Coupe du monde de Barcelone, un diplôme en Sel 88. Un sage. “Blinding lights” joue, de la musique moderne créée ici par quatre garçons de Liverpool avec une frange il y a 55 ans. Et le judoka, même sans le haut du judogi, commence à s’activer.

L’ombre de la médaille

Tato se laisse faire. Souviens-toi de la poupée avec lesquels les techniques de sauvetage sont pratiquées. Niko l’étrangle, bouge ses bras à volonté, répète ce qu’il doit mettre en pratique plus tard. Il semble en transe. Cela pèse sur ses épaules que le judo espagnol remporte une médaille 21 ans après qu’Isabel Fernandez l’ait fait à Sydney. Une médaille au Budokan ! Comme un Britannique à St. Andrews, un sprint sur les Champs Elysées, ou un GP à Mnaco.

Au premier tour c’était Gantulga, le numéro 5 mongol au classement mondial qui lui résiste jusqu’à l’or technique près de sept minutes. Il le résout avec un Waza-Ari, quand il tire sur l’Asiatique de côté avec un Ko Soto Gake, aidé par la jambe. Lui, un judoka hiératique, est difficile à déchiffrer en ce moment. On dira que c’est la responsabilité du premier combat. Ou pire.

Une heure plus tard, il fait face à Nyman, un Suédois qu’il a déjà battu, rasé, qui ressemble à John Malkovich. Le combat se termine à nouveau par une mort subite, jusqu’à 7 h 24 et Niko se libère. Saisissez bien le nordique et pratiquez un Uchi Mata pour le retourner. Ippon and quarters, où il rencontre Mikhail Igolnikov.

Le russe est de la dynamite. Sa bête noire. Depuis septembre 2018, il l’a affronté trois fois et trois défaites. Ils vont de 1 à 6 au bilan. Aujourd’hui sera le septième, mais Niko ne le sait toujours pas.

C’est un combat difficile depuis le début de saisies continues. De la manche, de l’épaulette, dans la mesure du possible. Le Russe est désormais tombé au classement, il est huitième, mais il a remporté deux championnats d’Europe, en 2018 et 2020. Et c’est beaucoup. En fait, seuls les Européens ont atteint les quarts de finale. Le rêve de Van Tendn d’imiter son compatriote néerlandais Anton Geesink, le mythe que Tokyo a réduit au silence en 1964 en battant Kaminaga par immobilisation dans les 30 secondes les plus longues de l’histoire du sport, s’estompera également plus tard. Il ne sait pas non plus.

Niko Sherazadishvili, sur le tapis au Nippon Budokan de Tokyo.RAMN NAVARRO

Niko reçoit deux shidos (réprimandes), mais il tente jusqu’à ce que, en l’absence d’1 seconde, en contre-attaque, Igolnikov, 24 ans, mais les connaît tous, l’étrangle en l’attrapant par les revers (Okuri eri jime) et marque ippon. L’action est si sévère que les services médicaux sont licenciés. Le judoka d’origine géorgienne perd connaissance pendant quelques secondes. La défaite fait plus mal. Mais il n’y a pas de temps pour les regrets. Le repêchage est toujours en route vers la médaille. Mais ça n’a pas touché…