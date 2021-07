Judo | Jeux olympiques : nous avons attrapé Niko Shera

Ce mercredi est le jour de Niko Shera. La date qui attendait depuis si longtemps bicampe du monde du judo à -90kg. Il commence comme favori de son poids aux Jeux Olympiques et ses proches commencent déjà à devenir nerveux. Toute l’Espagne pousse lors de leur participation à Tokyo, mais il y a un moment où ils le vivront comme s’ils étaient Niko lui-même.

Dans Brunete, votre club le Dojo Quino et ses meilleurs amis s’échauffent déjà et parlent à MARCA quelques heures avant le grand rendez-vous. “Nous sommes tous amis maintenant. Beaucoup de café et beaucoup de Red Bull. J’espère que nos cris seront entendus au Nippon Budokan”, compte José Antonio Aranda. “Nous espérons que Niko ira très loin. Nous devrons être éveillés. Nous sommes avec la mort”, ajoute-t-il. La morale de Tom. Ils sont à la fois des amis proches et des compagnons de tatami du meilleur judoka masculin espagnol de tous les temps.

Cependant, il y aura deux membres du «gang» qui ne pourront pas voir Niko avec les autres. Pablo Sanchez Il est en vacances à Majorque, mais pour être en contact avec tout le monde via le groupe qu’ils ont sur WhatsApp. “Il n’a pas besoin de nous pour lui envoyer de la force, il a déjà tout”, rit-il. Martín Comellas Il est le dernier d’entre eux et nous l’aurons très proche. Le jour au travail a été invité à venir à Radio MARCA pour raconter l’éventuel exploit de son ami avec nous. C’est la première fois que vous êtes devant un micro, mais cela garantit que cela en vaudra la peine. “Les championnats du monde étaient déjà incroyables, mais les Jeux Olympiques… ça n’a pas de comparaison. Je tiens à m’excuser d’avance auprès des auditeurs au cas où je les laisserais sourds avec mon euphorie », dit-il.

Boucles d’oreilles Niko aussi en Géorgie

Niko Shera a un tirage difficile, mais le plus dangereux est l’Espagnol lui-même. Il arrive en tant que numéro 1 du classement et actuel champion du monde et il connaîtra tout un pays… ou deux. En Géorgie, son pays natal, Ils l’aiment beaucoup et il y aura aussi une maison où ils vibreront avec leur judo. Ses deux sœurs et son frère souffriront et applaudiront comme personne à des milliers de kilomètres de leur ‘Nikusha’, comme ils l’appellent affectueusement.

Ici en Espagne Niko est accompagné de sa mère, son grand soutien dans l’ambiance après son père est décédé peu de temps avant d’obtenir le premier titre mondial en 2018. D’en haut, le grand champion aura une aide de plus, celui de l’homme qui lui a fait découvrir le monde du tatami et cela semant la graine qui a fini par germer dans le meilleur judoka espagnol de l’histoire. Ce mercredi, c’est le moment d’agrandir encore plus sa légende.