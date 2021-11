Judy Bagwell, maman de Buff Bagwell de la WCW, est décédée à 78 ans

Judy Bagwell, ancienne personnalité de la WCW et mère de l’ancienne star de la WCW Buff Bagwell, est décédée vendredi, a annoncé lundi Buff Bagwell sur Twitter. Elle avait 78 ans. Buff Bagwell a révélé que sa mère luttait contre la démence au moment de sa mort.

« C’est avec le cœur lourd que nous devons annoncer que vendredi dernier la matriarche de la famille Bagwell est décédée », a écrit Buff Bagwell. « Judy Bagwell a eu la chance d’avoir trois enfants extraordinaires, un mari aimant et tant de bons souvenirs au fil des ans. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur elle au fil des ans et qui l’ont gardée dans vos prières pendant sa bataille contre la démence. Judy Bagwell avait 78 ans. RIP Judy 1943-2021. »

Nous sommes vraiment désolés d’apprendre le décès de Judy Bagwell. Puisse-t-elle reposer en paix. pic.twitter.com/NoiUj01Rrf – Que s’est-il passé quand (@WHWMonday) 8 novembre 2021

Judy est apparue pour la première fois dans les scénarios de la WCW à la fin des années 1990, comme mentionné par Wrestling Inc. À l’époque, son fils était en conflit avec Chris Kanyon. Buff a battu Kanyon dans un match où Judy a été suspendue au-dessus du ring dans un chariot élévateur. Judy a également été championne par équipe avec Rick Steiner. À Halloween Havoc 1998, Rick et Buff battent Scott Steiner et les Giants pour remporter le WCW World Tag Team Championship. Mais Buff s’est retourné contre Rick pendant le match, l’amenant à trouver un nouveau partenaire. Il a choisi Judy, et le duo devait affronter Buff et Scott à la WCW World War 3 1998, mais le match n’a jamais eu lieu. Les titres ont été libérés en janvier 1999 après que Rick ait subi une blessure.

« J’étais avec Buff quand il lui a rendu visite la veille », a écrit le manager de Buff Vinny Bucci sur Twitter. « Dieu merci, il a pu la voir et lui dire au revoir. Sinon, il serait en bien pire état. » Bucci et Michael Long ont lancé une page GoFundMe pour aider la famille à payer les frais funéraires.

« Beaucoup de gens connaissent Judy Bagwell comme la maman divertissante, courageuse et combattante de la World Championship Wrestling, mais elle était bien plus pour ceux qui la connaissaient », peut-on lire sur la page. « Judy s’est mise en quatre pour sa famille, et maintenant cette famille veut dire au revoir à celui qui leur a tant donné. Tous les fonds amassés serviront à offrir à Judy Bagwell des funérailles convenables et à aider son mari depuis de nombreuses années à obtenir de nouveau sur pied après une lourde défaite. »