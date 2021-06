Judy Garland et la fierté gaie – El Sol de México

Quand as-tu vu un joto (pépé) qui répondait aux coups… ?Maintenant, les temps changeaient. Mardi soir était la dernière nuit pour (accepter) des conneries.Le thème dominant est… “cette merde doit s’arrêter”.Participant anonyme aux émeutes de Stonewall27 juin 1969

Depuis 52 ans, au mois de juin, exactement au milieu de l’année, les membres du Communauté LGBTTTI, qui sont encore à mi-chemin entre être acceptés et reconnus dans leurs droits humains et civils, ils commémorent (qu’ils ne célèbrent pas), l’anniversaire des « émeutes de Stonewall ».

Les patrons du Stonewall, un Bar gay notoire dans le quartier de Greenwich Village à New York, a résisté pour la première fois à une violente descente de police, qui était courante à l’époque où l’homosexualité dans les lieux publics était un crime caractérisé dans la ville de fer et dans de nombreuses régions du monde.

AU-DESSUS DE L’ARC-EN-CIEL

Quand on parle du Stonewall comme d’un bar gay, nous ne faisons pas référence aux espaces actuels, qui appartiennent généralement à des membres de la communauté LGBTTTI elle-même et sont beaux, luxueux ou, du moins, conformes aux codes de santé des villes où ils se trouvent.

Le Stonewall appartenait à la foule (le crime organisé n’a jamais été préoccupé par l’orientation sexuelle, tant qu’ils peuvent gagner de l’argent) et La communauté gay réprimée de New York n’avait pas beaucoup d’options pour se rencontrerDonc, ils se fichaient du fait que l’endroit était un dépotoir mal éclairé, où l’alcool frelaté était vendu dans des verres qui n’étaient même pas lavés.

Ceux qui sont allés à Stonewall recherchaient la discrétion et un espace pour exprimer leur vraie nature, à un moment et à un endroit où cela était considéré comme un crime.

Sûrement tous les soirs, plus d’un client rêvait de pouvoir quitter ce monde sordide, dans laquelle il a été persécuté et stigmatisé.

j’aimerais que ça vienne soudain un cyclone qui le transportera dans un monde magique, dans lequel il y avait des routes de briques jaunes, des fées, des sorcières et des villes d’émeraude.

Sûrement, Dans la nuit du 27 juin 1969, cette illusion était bien plus présente, parce que beaucoup de ceux qui sont venus à Stonewall (d’après ce qu’ils disent) ils pleuraient la mort de l’une des icônes de la communauté gay, l’actrice Judy Garland, protagoniste du film Le Magicien d’Oz, qui avait réussi à atteindre ce monde de couleur et de liberté, laissant sa ferme au Kansas, transporté par une tornade, lLes yeux d’une méchante femme qui voulait tuer son chiot Toto.

OH JUDY !

Garland, de son vrai nom Frances Ethel Gumm, était décédée cinq jours plus tôt, le 22 juin, dans la maison qu’elle partageait à Londres avec son cinquième mari, l’homme d’affaires Mickey Deans et ses restes embaumés sont arrivés à New York le 26, où elle a été renvoyée par des milliers de personnes lors d’un enterrement qui a duré jusqu’aux premières heures de la nuit du 27.

L’actrice, qui venait d’avoir 47 ans le 10 juin, était considérée comme une symbole et inspiration pour les homosexuels en Amérique et elle n’est pas devenue si mondiale car les réseaux sociaux n’existaient pas encore comme avec Cher, Madonna ou Lady Gaga.

De nombreux médias ont exploré l’affinité de l’actrice et chanteuse avec la communauté gay.

Entre eux Time magazine, qui, en 1967, publia dans un article que beaucoup de ceux qui sont venus voir les spectacles de Garland au célèbre Palace Theatre à Broadway c’étaient des “hommes en pantalons serrés”, un euphémisme utilisé pour désigner les homosexuels.

La vie tragique de la diva, qui comprenait des mariages multiples, de la violence domestique, des relations toxiques, des dépendances et une faible estime de soi (elle a lutté toute sa vie pour maintenir son poids) aurait été il était perçu par les homosexuels comme le reflet de leur propre combat pour leurs droits et libertés.

En plus, Judy Garland a toujours été prisonnière de ses propres personnages à succès. El público quería mantenerla siempre como Dorothy, la niña que se fue al mundo de Oz, sin importar cuánto tiempo pasara y, por ello, existe la teoría de que muchos homosexuales, que tenían miedo de envejecer, veían en ella la juventud que se mantenía pour toujours.

C’est aussi un fait avéré que, pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque tout type d’activité homosexuelle (publique ou privée) était considéré comme un crime aux États-Unis, les gays utilisaient le terme Friend of Dorothy, comme clé pour se reconnaître.

Une autre référence est le drapeau gay, avec ses couleurs inspirées de l’arc-en-ciel, lesquels ils se souviennent de la chanson Over the Rainbow (Beyond the Rainbow), la chanson thème principale du Magicien d’Oz, interprétée par Garland dans le film.

Si à tout cela nous ajoutons que Judy Garland sympathisait vraiment avec la communauté LGBTTTI, puisqu’elle avait de nombreux amis ouvertement homosexuels et assistait à des événements avec eux, provoquant le désespoir de leurs employeurs à Metro Goldwyn Mayer, qui voulait cultiver une image de “bonne fille”, on comprend ce que sa mort et ses funérailles représentaient à cette époque.

Et, bien que le lien entre les deux faits ne puisse être prouvé, en plus de cela il y a ceux qui, parmi les membres de la communauté gay eux-mêmes, disent que les clients du sordide Stonewall n’avaient pas le profil de quelqu’un qui écoutait des disques au Carnegie Hall et au Palace, la vérité est que ce jour-là, les membres de la communauté gay ont dit « assez » pour la première fois et ont résisté aux abus et aux mauvais traitements en se rendant visibles dans une société que je voulais les claquer dans le placard.

Ce jour, 27 juin 1969, las d’attendre l’arrivée du cyclone pour les sortir de ce Kansas symbolique, dans laquelle ils ont été condamnés à vivre cachés et persécutés, ils ont décidé de créer leur propre tornade et de commencer le voyage vers ce monde de liberté, d’égalité et de respect (pas de tolérance), auquel nous n’avons pas encore atteint en tant que société.

Et Judy Garland, de la ville d’émeraude dans le ciel, les a sûrement vus et, tapotant les talons de ses chaussons rubis, il les a encouragés et le fait toujours en disant “il n’y a pas d’endroit comme à la maison”.