Juega a lo que quieras con estos portátiles gaming en oferta

Pero incluso si buscamos un ordenador portátil enfocado al gaming, veremos que hay muchas marcas que se reparten el pastel. Por ese motivo hemos querido hacer una selección con aquellos que se encuentran en oferta ahora mismo y que podemos comprar a buen precio. En la selección encontraremos portátiles perfectos para darle un uso gaming, con marcas como Lenovo, HP, Huawei, Gygabyte o Xiaomi.

Lenovo Yoga Slim 9

Estamos ante un ordenador gaming de grandes alturas, ya que este Lenovo Yoga Slim 9 destaca por su pantalla de 14 pulgadas y resolución 4K que apura mucho los marcos. Este panel dispone de tecnología Dolby Vision, lo que garantiza unas imágenes de gran calidad. Para mover los juegos integra una tarjeta gráfica Intel Iris Xe perfecta para jugar con títulos exigeantes y escucharlos como nunca gracias a su junto con los altavoces duales frontes Dolby Atmos. El cerebro de este Lenovo Yoga Slim 9 lo forma un processeur Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) qu’est acompañado de 16 Go de mémoire RAM LPDDR4x-4266 et 1 To d’almacenamiento SSD. Ahora mismo tiene un descuento de plus de 345 euros.

HP Pavilion Gaming

Otra gran opción es este HP Pavilion Gaming, que como su propio nombre indica est especialmente pensado para jugar. El ordenador portátil HP Pavilion Gaming 16, luce una pantalla de 16,1 pulgadas (40,9 cm) en una superficie de 15,6 pulgadas (39,6 cm). Intégrez un processeur puissant Intel y los gráficos NVIDIA brindan una experiencia de juego dinámica, y el audio de B&O ofrece una inmersión absoluta. En concret este modelo dispone del Intel Core i7-10750H jusqu’à un 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Le graphique est sur une Nvidia GTX1650 Ti-4GB.

Gigaoctet AORUS 15P

Una auténtica bestial gaming es el Gigabyte Aorus, que tienen una pantalla de 15.6 pulgadas con resolución FullHD y una tasa de refresco de 420 Hz. En su interior encontramos potencia para dar y tomar, es decir, para ejecutar cualquier juego del mercado. Avec un processeur Intel Core i7-10870H (2,2 GHz ~ 5,0 GHz) avec 32 Go de RAM et 512 Go de SSD disco. L’appartement graphique queda de lado d’un tarjeta NVIDIA GForcer RTX 3070 GDDR6 8GB. En estos momentsos encontramos este portátil en Amazon con más de 250 euros de descuento.

HUAWEI MateBook 13

Huawei lleva años poniendo en manos de los usuarios algunos de los portátiles más potentes del mercado. Le processeur chargé d’impulsar est équipé d’un AMD Ryzen7 3700U, qui est accompagné de 16 Go de mémoire RAM et d’un SSD de 512 Go. La pantalon de este Huawei MateBook 13 ofrece une haute résolution, 2K, por lo que se trata de un portátil con el que podremos realizar tareas de edición de fotos sin ningún problema. Los juegos se mueven con soltura gracias a Une carte graphique AMD Radeon Vega 8 y además cuenta con Windows 10 Home como sistema operativo preinstalado.

Xiaomi RedmiBook 13

Terminamos la selección con este portátil de Xiaomi que puede ser una gran opción. Se trata de un portátil con pantalla de 13,3 pulgas y resolución Full HD que está impulsado por un procesador AMD Ryzen 5 4500U et 8 Go de mémoire RAM. También cuenta con Une unité de stockage solide ou SSD de 512 Go para guardar todo lo que queramos y acceder a nuestros archivos of the manera plus rapide possible y la version Home Edition de Windows 10 como sistema operativo preinstalado.