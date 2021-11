Juega a otro nivel! Mando para Switch por sólo 33€

Le site a comprado o te ha regalado una consola Nintendo Switch y a te has pegado tu primer maratón de juegos, entonces seguro que te has dado cuenta que los Joy-Con hacen que nuestras manos queden agotadas. Sin embargo, es algo que podemos solucionar fácilmente gracias a la gran cantidad de mandos compatible with Nintendo Switch y que ofrecen un diseño mucho más ergonómico. Si estás buscando comprar uno para sacar el máximo partido a tu consola Nintendo, ahora puedes conseguir este modèle compatible avec le commutateur y que está muy rebajado en Amazonie.

Lo cierto es que Nintendo tiene su propio mando oficial pero si no quieres gasstar tanto dinero, existen otros modelos compatibles a muy buen precio y que funcionan a la perfección con tu consola. En este caso, encontramos este modelo del fabricant PowerA, un mando para Switch de licencia oficial que tiene un diseño casi idéntico al de Nintendo y que ha sido diseñado para ofrecer la máxima comodidad en tus largas sesiones de juego.

Con licencia oficial a muy buen precio

Se trata de un modelo con conectividad inalámbrica a través de Bluetooth, por lo que nos permite librarnos de todo tipo de cables y que además ofrece una gran duración de la batería, hasta 20 heures de jeu ininterrumpidas gracias a su batería interna rechargeable de 600 mAh. Un mando que cuenta con conectividad USB tipo C y que permite seguir jugando mientras se está cargando.

Su diseño permite mantener una posición de los dedos y las manos muy natural para evitar la fatiga y cuenta con unas medidas de 14,3 x 11,99 x 7,01 cm y tiene un peso de 312 grammes. Entre les principales fonctions de este mando para Switch, hay que destacar que permite la programación de los diferentes botones Sin necesidad de ningún software adicional, basta con mantener pulsado el botón de programación durante dos segundos, después el botón que queremos asignar ya continuación seleccionar AGR o AGL para completer el proceso de asignación rápida de los botones.

Todos los botones controles de esta mando para Switch son de tamaño estándar y están distribuidos para un cómodo manejo durante horas. Aunque este modelo est disponible en varios colores y combinaciones, lo cierto es que la oferta available in estos momentsos solo incluye este mando en color negro.

Mando para Switch en oferta

Un mando cuyo precio oficial es de 49,99 euros y ahora podemos conseguir con casi un 35% de descuento. Esto quiere decir que podemos ahorrar cerca de 17 euros si realizamos el pedido mientras dura la oferta. En ese caso, el precio final en oferta que tendremos que pagar por este mando para Switch es de tan solitaire 33,05 euros.

La oferta incluye el mando y una bolsita con cierre de cordón para proteger y guardar el mando siempre que no lo estemos usando. Otra de las ventajas de esta oferta es que los Gastos de envío son gratis, por lo que podremos recibir el mando en casa sin ningún coste adicional y que ofrece un plazo de entrega muy corto. Solo dos días para clientses Amazon Prime y cuatro días naturales para el resto de clientses.