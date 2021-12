Juega allá donde vayas! Ofertón por este potente mini-jeux sur PC

Aunque hoy en día podemos encontrar diferentes modelos de consolas portátiles que nos permiten disfrutar de una gran experiencia de juego allá donde vayamos, son muchos los que prefieren Jugar siempre desde el PC. Ahora bien, no resulta cómodo tener que cargar debajo del brazo con el ordenador cada vez que no vamos de viaje, por ejemplo. Para solucionar esto, lo mejor es contar con un potente jeu mini ordenador como este que encontramos ahora con un buen descuento en Amazon.

Lo primero que hay que destacar de este equipo es que ofrece una dimensiones de tan solo 27x24x6,5cm y tiene un peso de 2,6 kilogramos. Un equipo que podemos transportar fácilmente de un lado para otro y conectarlo a cualquier monitor o televisor para disfrutar de una increíble experiencia de juego en cualquier parte.

Matériel puissant avec un reducido tamaño

Un modèle compact qu’además est équipé d’un matériel potente para ofrecer un rendimiento de juego a un alto nivel. Concretamente, en su interior se aloja un processador Intel Kaby Lake Core i7 que ofrece una velocidad de hasta 3,9 GHz y que, junto a los 16 Go de mémoire RAM DDR4 se encargan de impulsar este equipo.

A nivel gráfico, destaca su tarjeta NVIDIA GTX 1650, mientras que en el apartado de almacenamiento incluye un SSD de 512 Go para que tengamos espacio más que suficiente para guardar todo lo que queramos y que ofrece altas velocidades de lectura, escritura y transferencia de archivos.

En la parte trasera dispone de un amplio apartado de connexion, lo que nos permite conectar este ordenador gaming a cualquier pantalla a través de HDMI, DP o DVI. Además, los puertos DP et HDMI admis la reproduction de contenu en 4K à 60 ips. También dispone de 6 ports USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.1 tipo C, dos controladores Ethernet RJ45, entrada de micro y salida para auriculares y por supuesto, conectividad inalámbrica a través de Bluetooth et Wi-Fi 6.

Un completo ordenador gaming diseñado especialmente para eso, poder disfrutar al máximo de nuestros títulos favoritos y que además cuenta con un grand système de réfrigération que permite mantener el equipo siempre a la temperature óptima para que su rendimiento no pueda verse afectado y que cualquier pico de temperatura pueda dañar alguno de los componentes a nivel de hardware.

Es un mini PC que cuenta con Windows 10 Como sistema operativo y que ofrece la posibilidad de jugar a títulos como Fortnite, PUBG, LOL, WOW, Cross Fire, Overwatch y otros muchos plus, avec une fiabilité totale allá donde vayamos.

Oferta por este mini ordenador gaming

El precio de este mini ordenador Weidian es de 1219,99 euros, pero ahora podemos conseguirlo en Amazon con un jusqu’à 100 euros gracias al cupón disponible para este modelo. Para aplicarlo, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ficha del producto desde el siguiente enlace y marcar la casilla que aparece junto al Coupon.

Une continuación añadimos el ordenador gaming a la cesta, completeamos el proceso para realizar el pedido y antes de finalizar el proceso veremos cómo se aplica el descuento de 100 euros. El plazo de entrega es de tan solo tres días hábiles y cuenta con envío gratis.